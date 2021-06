Monitoraggio settimanale epidemia Coronavirus in Calabria

Monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid-19 in Calabria a cura del Dott. Luca Fusaro: dati aggiornati al 18 giugno 2021 ore 17:00 (dati monitoraggio epidemia) e al 20 giugno 2021 ore 06:09 (dati vaccini).

Il monitoraggio del Dott. Luca Fusaro conferma, nella settimana 12-18 giugno 2021, il trend in discesa dei nuovi casi, in diminuzione da 9 settimane consecutive principalmente per la ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del tasso di positività, in parte per la diminuzione dell’attività di testing. Da 3.406 della settimana 10-16 aprile si è passati a 414 (-87,8%).

Prosegue il calo degli attualmente positivi. Dal picco del 2 maggio si è passati da 15.225 a 7.021 (-53,9%).

Il 98,3% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, l’1,6% ricoverato con sintomi, lo 0,1% in terapia intensiva.

Continua anche il progressivo svuotamento degli ospedali. In dettaglio, dal picco del 26 aprile, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 482 a 112 (-76,8%), mentre quelli in terapia intensiva, dal picco del 17 aprile, da 50 a 10 (-80%). Meno ripida, invece, è la discesa della curva delle persone in isolamento domiciliare, che dal picco del 2 maggio sono calate da 14.743 a 6.899 (-53,2%).

Il numero dei decessi si riduce. Dalla prima settimana di maggio si passa da 53 a 12 (-77,4%).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

nuovi casi settimanali: da 626 a 414 (-33,9%);

casi attualmente positivi: da 8.234 a 7.021 (-14,7%);

persone in isolamento domiciliare: da 8.068 a 6.899 (-14,5%);

decessi: da 26 a 12 (-53,9%);

ricoveri in terapia intensiva: da 10 a 10;

pazienti ricoverati con sintomi: da 156 a 112 (-28,2%).

Incidenza settimanale per 100.000 abitanti e occupazione posti letto COVID

Continua a ridursi l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti, si passa da 33 della settimana precedente a 22. I posti letto occupati in area medica (dato aggiornato al 19 giugno) sono l’11% (100 su 906), in terapia intensiva il 7% (11 su 156).

Testing

Continua il calo dei tamponi settimanali, si passa da 25.077 della prima settimana di maggio a 13.879 (-44,7%), rispetto alla settimana precedente il calo è di 1.709 (-11%).

Tasso di positività

Il tasso di positività è un indicatore della diffusione di una epidemia. Viene definito come il rapporto tra il numero di positivi rispetto ai tamponi effettuati. Un’altra possibile definizione considera i “casi testati” al posto dei tamponi. La ragione di questa definizione alternativa è dovuta al fatto che il numero di tamponi include anche quelli di controllo effettuati per accertare la guarigione di un soggetto positivo.

In Calabria il tasso di positività, calcolato sui tamponi, si è ridotto progressivamente passando dall’8,89% della settimana 1-7 maggio al 2,98%.

Vaccini

Nota metodologica: nel calcolo delle percentuali dei vaccinati utilizzo come dato non l’intera popolazione regionale ma la platea interessata ossia i soggetti ≥ 12 anni che secondo la stima dell’Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2021 è pari a 1.688.617.

Al 20 giugno (aggiornamento ore 06:09), il 52,02% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 878.357) e il 27,74% ha completato il ciclo vaccinale (n. 468.392).

Coperture vaccinali per fasce di età

Gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino risultano 131.187 su 553.808 (23,69%) e sono così suddivisi: 18,73% degli over 80 (n. 24.810), 19,99% della fascia 70-79 (n. 35.507) e 29,08% della fascia 60-69 anni (n. 70.870). Vediamo in dettaglio la percentuale di vaccinati per fasce di età.

Dott. Luca Fusaro