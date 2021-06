Monitoraggio settimanale epidemia Coronavirus in Calabria

Monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid-19 in Calabria a cura del Dott. Luca Fusaro: dati aggiornati all’11 giugno 2021 ore 17:00 (dati monitoraggio epidemia) e all’11 giugno 2021 ore 17:07 (dati vaccini).

Il monitoraggio del Dott. Luca Fusaro conferma, nella settimana 05-11 giugno 2021, il trend in discesa dei nuovi casi, in diminuzione da 8 settimane consecutive principalmente per la ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del tasso di positività, in parte per la diminuzione dell’attività di testing. Da 3.406 della settimana 10-16 aprile si è passati a 626 (-81,6%).

Prosegue il calo degli attualmente positivi. Dal picco del 2 maggio si è passati da 15.225 a 8.234 (-45,9%).

Il 98% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, il 1,9% ricoverato con sintomi, lo 0,1% in terapia intensiva.

Continua anche il progressivo svuotamento degli ospedali. In dettaglio, dal picco del 26 aprile, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 482 a 156 (-67,6%), mentre quelli in terapia intensiva, dal picco del 17 aprile, da 50 a 10 (-80%). Meno ripida, invece, è la discesa della curva delle persone in isolamento domiciliare, che dal picco del 2 maggio sono calate da 14.743 a 8.068 (-45,3%).