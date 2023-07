Monsignor Francesco Laganà: settanta anni di Sacerdozio, un incredibile traguardo di Fede e Dedizione

Settanta anni di sacerdozio sono una pietra miliare che pochi possono vantare. Monsignor Francesco Laganà, decano del capitolo cattedrale ha raggiunto l’incredibile traguardo di 70 anni di sacerdozio. In un mondo dove tutto sembra muoversi ad una velocità travolgente, questo valoroso prelato ha dimostrato che anche il vertiginoso trascorrere del tempo può essere vinto.

La celebrazione di questo straordinario settantesimo anniversario di sacerdozio si è tenuta mercoledì 5 luglio 2023 nella splendida cornice della cattedrale di Gerace, città natale di Don Francesco Laganà, davanti una folla di fedeli tutta radunata per festeggiare l’evento.

La messa solenne, officiata dal Vescovo della Diocesi di Gerace-Locri, Francesco Oliva ha registrato la partecipazione di una folla entusiasta, composta da parenti, amici, autorità civili e militari, e naturalmente dai numerosi fedeli che hanno avuto il privilegio di conoscere, apprezzare, ammirare Don Francesco e affezionarsi a lui nel corso degli anni.

Brillante come sempre il sermone del festeggiato che ha ripercorso la sua straordinaria vocazione e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto lungo il suo cammino spirituale. Particolarmente toccante anche il messaggio del Sacerdote, collocato al centro del suo intervento, in cui ha esortato alla vocazione i giovani. Un messaggio che ha rappresentato il manifesto della giornata e per estensione della sua missione nonché una splendida raffigurazione della bellezza della vita religiosa.

Davanti ad una società che spesso si concentra su superficialità e vanità, Laganà ha ricordato a tutti che la grandezza risiede nell’amore e nella cura verso gli altri senza cercare fama o ricchezze materiali. La missione di Monsignor Laganà è stata un vero e proprio viaggio nella sua vita di fede, un viaggio che ha attraversato 70 anni, diciamo quasi un secolo che fa più effetto, di sfide e sacrifici, ma che è stato sempre guidato dalla luce della sua profonda devozione.

Monsignor Laganà ha chiesto alla comunità come regalo per i suoi 70 anni di sacerdozio, la recita al Signore di una brevissima preghiera da lui concepita affinché ognuno possa ricevere il dono della vocazione a fare del bene, in qualunque veste: religiosa o laica che sia. Il Vescovo Oliva ha sottolineato l’eccezionale esempio rappresentato da Don Francesco, che incarna i valori più nobili del sacerdozio.

Don Laganà rappresenta una testimonianza vivente della forza e della perseveranza che possono essere raggiunte quando si mette Dio al centro della propria vita. L’omaggio alla tenacia e alla dedizione di Monsignor Laganà non si è fermato alla cerimonia religiosa. Dopo la messa, il sacerdote ha ringraziato personalmente tutti i presenti: autorità, parenti, amici, tantissimi religiosi e fedeli offrendo un rinfresco. Un atto di generosità che ha reso l’atmosfera ancora più calorosa, festosa e allegra.

Fabio Guarna (SOVERATO NEWS)