“Montagnammare”: il realismo magico di Eliana Iorfida approda a Badolato Borgo!

Sabato 9 maggio, alle ore 18:00 presso Palazzo Gallelli, la presentazione del suo ultimo romanzo che presto volerà al Salone Internazionale del Libro di Torino .

BADOLATO (CZ) – Un viaggio tra storia, segreti d’infanzia e la forza evocativa di una terra che è, al contempo, roccia e acqua. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:00, Palazzo Gallelli ospiterà la presentazione di “Montagnammare”, l’ultima opera letteraria di Eliana Iorfida (Pellegrini Editore).

L’evento si inserisce nel contesto della rubrica “Maggio Badolatese” del progetto “Casa delle Arti e delle Culture”, iniziativa artistico-culturale co-promossa dalla Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria e dal Team Artist “SpoArt”, col patrocinio del Comune di Badolato e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

– L’opera: tra storia e mito. Ispirato a fatti realmente accaduti nella Calabria di inizio ‘900, “Montagnammare” narra l’ascesa pubblica e il dramma privato dell’onorevole Giacinto Lanzo. Uomo capace di imprese epocali — come la ricostruzione post-terremoto del 1908 — Lanzo domina latifondi e rotte marittime tra le due sponde dello Stretto, in quella terra che i pescatori chiamano “Scillecariddi”.

Eppure, dietro la figura del potente avvocato, si cela un’anima fragile e un segreto inconfessabile custodito in un carillon, pronto a essere scardinato dall’arrivo inatteso di un giovane straniero.

Definito un romanzo di “realismo magico”, il testo di Eliana Iorfida omaggia i grandi maestri del Sud come Bufalino, Tomasi di Lampedusa e D’Arrigo, inventando un linguaggio capace di dare voce a una “geologia spericolata”.

– Il successo editoriale. Il volume sta riscuotendo un notevole interesse di critica e pubblico. Un successo che porterà l’autrice e il suo “Montagnammare” sul palcoscenico nazionale del Salone Internazionale del Libro di Torino il prossimo 15 maggio.

– L’evento al Centro di Accoglienza Turistico Culturale di Palazzo Gallelli. Durante l’incontro a Badolato, l’autrice Eliana Iorfida dialogherà con il musicista Francesco Denaro, in un confronto che promette di intrecciare narrazione letteraria e suggestioni sonore.

INFO & MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

– Sabato 9 maggio 2026, ore 18:00

– Palazzo Gallelli, Via Gallelli 13/15 (dietro Guardia Medica) – Badolato Borgo (CZ)

– INGRESSO LIBERO (su prenotazione) / CONTATTI: +39 3384709111