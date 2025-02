Montauro cuore pulsante della musica: al via nuovi laboratori e masterclass con La Radice Sociale APS

Montauro si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la musica e la cultura grazie all’Associazione La Radice Sociale APS, che opera presso Palazzo Zizzi che continua a offrire un ricco programma di corsi e attività didattiche.

A partire dal mese di febbraio, il percorso formativo sarà ulteriormente arricchito da un progetto che prevede una serie di laboratori, masterclass e lezioni speciali, affidati a docenti specializzati. Questi appuntamenti offriranno un’opportunità unica per approfondire la conoscenza musicale, coinvolgendo musicisti e appassionati di ogni età.

Tra gli eventi in programma per febbraio spiccano: “Giochiamo con la Musica” – Un laboratorio ludico-didattico rivolto ai più piccoli, curato dalla M° Clelia Barbieri, per esplorare il mondo dei suoni attraverso il gioco e la creatività.”Fondamenti di teoria e lettura musicale” – Una lezione speciale a cura del M°Salvatore Cerullo, per approfondire gli elementi fondamentali della teoria musicale.

Laboratorio Vocale – Diretto dal M° Nicola Iannello, un’occasione per scoprire le potenzialità della voce e acquisire tecniche. Lezione speciale sull’opera – Ogni mese sarà dedicato a un capolavoro operistico, partendo a febbraio con Mozart e “Il Flauto Magico”.

Questa iniziativa proseguirà fino a giugno, garantendo un’offerta culturale varia e di qualità, con nuovi temi e approfondimenti ogni mese. L’Associazione La Radice Sociale APS continua così il suo percorso di diffusione della cultura musicale e artistica, consolidando il suo ruolo di centro educativo e di promozione delle tradizioni del territorio.