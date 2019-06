L’Amministrazione Comunale si è impegnata a trovare una soluzione per la riapertura del valico torrente Franco per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività commerciali (ordinanza n.14 del 18/06/2019).

Per risolvere il problema definitivamente è stato presentato, in data 22 febbraio 2019, un progetto in Regione per il finanziamento di un ponte sul torrente.