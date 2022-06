Montauro – Iniziate le iscrizioni al festival dei materassini da mare

Sono iniziate le iscrizioni al “MAT FESTIVAL” ovvero il festival dei materassini da mare. Dal 23 al 26 giugno, a Montauro (Catanzaro) in località Calalunga, davanti lo specchio di mare del Dadada Beach Village prenderà il via la terza edizione della gara più divertente ed originale dell’estate italiana. La competizione agonistica – sportiva per non “professionisti” è suddivisa in categorie di età: Junior (dai 16 ai 18 anni), Senior (dai 19 ai 30 anni), Master (dai 31 ai 49 anni), Over (dai 50 ai 65 anni.

Il servizio accoglienza per i partecipanti iscritti sarà aperto nei giorni della gara presso il Lungomare di Montauro (Catanzaro). Il controllo dell’iscrizione avverrà in stand dedicati dove verranno assegnate le postazioni spiaggia e spiegate ad ogni partecipante le informazioni e i regolamenti sulla competizione. Sarà possibile, ove richiesta dal partecipante, una visita medica fornita dal personale medico presente sul posto.

Sono ammessi alla partecipazione solo ed esclusivamente gli iscritti sulla piattaforma di biglietteria elettronica e nei punti vendita Bricofer del territorio Nazionale, altri eventuali accompagnatori potranno entrare nel village ma non partecipare alla competizione.

SI ricorda che sarà possibile a chi ha già compiuto 16 anni fino e non avrà superato i 65 anni di età. La competizione è suddivisa in 4 giorni, dalle ore 10.00 alle 18.30. Nei primi due giorni saranno avviate le fasi di selezione che porteranno alla gara finale di sabato.

La competizione in singolo è classificata in base al miglior tempo realizzato, visionato e segnato da cronometristi professionisti incaricati. La competizione a batteria è classificata in base all’ordine di arrivo dei partecipanti. Per ogni singola gara individuale di categoria (JUNIOR, SENIOR, MASTER E OVER 50) si classificheranno per la finale i primi 5 che effettueranno il miglior tempo di gara. Per la competizione a batteria verrà seguito il medesimo criterio di valutazione. In caso di qualificazione di un partecipante già qualificato dalla gara precedente, si procederà con la qualificazione del sesto classificato nella competizione singola.

I giudici di gara predisposti a vigilare in modo da assicurare il corretto svolgimento della competizione. La giuria sarà presieduta dalla madrina della manifestazione.

I partecipanti gareggeranno necessariamente e come richiesto con un materassino fornito dall’organizzazione scelto liberamente dal partecipante tra quelli disponibili.

La prova consisterà nel nuotare a bordo del materassino nella zona adibita alla gara.

A ciascun partecipante sarà concessa ogni tipo di tecnica di nuoto con la sola ed unica regola, pena l’esclusione dalla gara, che durante tutto il percorso sia per l’andata che per il ritorno.

Ci si può iscrivere al “MAT FESTIVAL” sul sito ufficiale matfestival.it, presso il Dadada Beach Village, sui canali social ufficiali o al numero 371 480 1296.