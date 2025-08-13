Montauro Mi Gusta! – Prima edizione tra sapori, arte e musica sul mare

Il lungomare di Montauro ospiterà “Montauro Mi Gusta!”, una giornata dedicata al buon cibo, alla creatività e allo stare insieme.

Protagonisti saranno i prodotti tipici, con stand enogastronomici, degustazioni e show cooking che permetteranno di scoprire e assaporare il meglio della tradizione locale. L’arte avrà il suo spazio con un’estemporanea di pittura, dove gli artisti lavoreranno dal vivo trasformando il lungomare in una galleria a cielo aperto.

La musica e l’animazione accompagneranno il pubblico lungo tutto il percorso: la sfilata del Complesso Bandistico “Cuccarini Montauro”, esibizioni di artisti di strada e concerti live creeranno un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra il mare, regalando un finale suggestivo a questa nuova iniziativa.

Sarà un evento di esordi: la prima sfilata del Complesso Bandistico “Cuccarini Montauro” lungo tutto il lungomare, la prima volta di uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il mare.

“Montauro Mi Gusta!” è organizzato dal Comune di Montauro in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, con il sostegno del GAL Serre Calabresi nell’ambito della misura “Filiere Corte e Mercati Locali”.