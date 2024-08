Montauro, Nicola Gratteri parla delle mafie nell’era digitale

Il procuratore di Napoli dialogherà con Francesco Pungitore, svelando le nuove sfide della lotta alla criminalità organizzata

Il 17 agosto, Montauro si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza nella sensibilizzazione alla lotta contro la criminalità organizzata. Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, sarà ospite nelle sale di Palazzo Zizzi per presentare il suo ultimo libro, “Il Grifone”, scritto in collaborazione con Antonio Nicaso.

L’incontro, previsto per le 18:30, si inserisce nell’ambito dell’annuale appuntamento antimafia della città di Montauro intitolato “Però parlatene…”, nato su iniziativa del consigliere comunale Antonio Schiavone e dell’assessore Leo Aiello.

L’edizione 2024, sottotitolata “…quello che penso”, vedrà Gratteri in dialogo con il giornalista Francesco Pungitore, in un confronto che promette di essere illuminante e ricco di spunti di riflessione.

Il sindaco Giancarlo Cerullo darà il saluto di benvenuto ai partecipanti, mentre Schiavone e Aiello introdurranno i lavori.

L’evento, organizzato dal Comune di Montauro con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, vedrà la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni regionali.

“Il Grifone” non è un semplice “libro sulla mafia”, ma un’analisi approfondita della trasformazione delle organizzazioni mafiose nell’era digitale. Gratteri e Nicaso illustrano come la criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta, stia adattandosi a un mondo sempre più interconnesso, sfruttando le potenzialità della tecnologia per espandere le proprie attività illecite su scala globale.

Il testo rivela come le organizzazioni criminali si stiano evolvendo, abbandonando l’immagine stereotipata dei “picciotti rozzi e sfrontati” per affidarsi a professionisti altamente qualificati nei settori informatico e finanziario.

Le armi di questa nuova mafia sono hardware e software sofisticati, che permettono di operare nell’anonimato del web, lontano dall’antica omertà.

Un capitolo significativo è dedicato all’uso delle criptovalute, che hanno aperto nuove prospettive per il riciclaggio di denaro.

Nel 2022, il volume delle transazioni illecite ha raggiunto la cifra record di 20,6 miliardi di euro, evidenziando la portata del fenomeno.

Gratteri e Nicaso descrivono una ‘ndrangheta che, come il mitologico grifone, combina valori tradizionali e nuove istanze, rendendo sempre più sfumato il confine tra legalità e illegalità. Questa evoluzione pone sfide inedite alle forze dell’ordine, che devono ora confrontarsi con una “mafia silente”, abile nell’arte del mimetismo e della metamorfosi.

L’incontro del 17 agosto a Montauro si preannuncia come un’opportunità unica per approfondire questi temi cruciali e riflettere sulle strategie necessarie per contrastare la criminalità organizzata nel XXI secolo.

La presenza di Nicola Gratteri, figura di spicco nella lotta alla mafia, promette di offrire spunti di riflessione fondamentali per comprendere e affrontare le nuove frontiere del crimine organizzato.