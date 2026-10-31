Montauro si prepara a vivere la XIV edizione della Notte di San Martino: un viaggio tra cultura, tradizioni, sapori e musica

Sabato 7 novembre 2026, dalle ore 18:00, il centro storico di Montauro tornerà a essere protagonista di una delle manifestazioni più attese dell’autunno calabrese. Un’intera serata dedicata alla valorizzazione del borgo, delle sue tradizioni e delle eccellenze del territorio, con il concerto finale degli Amakorà.

C’è una notte dell’anno in cui Montauro si veste di una luce particolare, in cui le strade e le piazze del suo centro storico diventano luoghi di incontro, di festa e di condivisione. È la Notte di San Martino, che sabato 7 novembre 2026 torna con la sua XIV edizione, promossa dal Comune di Montauro e dall’Associazione La Radice Sociale APS.

Un appuntamento che, nel corso degli anni, ha saputo costruire una propria identità, trasformandosi in un’occasione di valorizzazione culturale, sociale e turistica del territorio.

Il borgo di Montauro, cuore della manifestazione

Il vero protagonista della Notte di San Martino sarà ancora una volta il borgo di Montauro, con il suo patrimonio architettonico, le sue piazze, i vicoli e gli scorci che raccontano secoli di storia.

Il centro storico non sarà una semplice cornice, ma parte integrante dell’esperienza: un luogo da attraversare, osservare e riscoprire, lasciandosi accompagnare dai suoni della musica, dai profumi della cucina tradizionale e dall’atmosfera di una comunità in festa.

La manifestazione nasce anche dalla volontà di riportare al centro dell’attenzione il valore dei piccoli borghi calabresi, autentici custodi di memoria, identità e tradizioni.

Attraverso le visite guidate e le numerose attività distribuite lungo il percorso, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere Montauro e di apprezzarne il patrimonio storico e culturale.

Un borgo da vivere, non soltanto da visitare.

La cultura e le tradizioni che diventano esperienza

La Notte di San Martino è prima di tutto un omaggio alla cultura popolare e a quelle tradizioni che continuano a rappresentare un legame profondo tra le generazioni.

Le piazze si trasformeranno in spazi di spettacolo e partecipazione, dove musica, arte e rappresentazioni popolari contribuiranno a ricreare un’atmosfera capace di unire passato e presente.

Tra i momenti più caratteristici della serata ci sarà la presenza dei Giganti Mata e Grifone di San Costantino Calabro, figure emblematiche della tradizione popolare, insieme all’immancabile Ballo del Ciuccio, che accompagnerà la conclusione della festa.

Un patrimonio di espressioni culturali che merita di essere conosciuto, custodito e trasmesso alle nuove generazioni.

La gastronomia: un viaggio nei sapori della tradizione

Grande spazio sarà dedicato all’enogastronomia, uno degli elementi più rappresentativi della manifestazione.

Lungo il percorso, gli stand gastronomici offriranno un autentico viaggio nei sapori della cucina popolare, tra preparazioni tradizionali, specialità del territorio e proposte capaci di soddisfare tutti i gusti.

Dal caciocavallo impiccato alla trippa, dagli arrosticini ai panini con salsiccia e porchetta, passando per il baccalà fritto, gli arancini, le zeppole, le castagne e numerose altre specialità.

La gastronomia diventerà così un linguaggio attraverso cui raccontare il territorio, le sue abitudini e quella cultura della convivialità che da sempre caratterizza le comunità calabresi.

Perché anche attraverso un piatto, una ricetta tramandata o un sapore ritrovato si può raccontare la storia di un luogo.

L’artigianato e l’arte: il valore della creatività

Accanto alla gastronomia, un ruolo importante sarà riservato alla Fiera dell’Artigianato, che porterà nel cuore del borgo creatività, manualità e saperi.

Gli espositori contribuiranno ad arricchire il percorso della manifestazione, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire lavorazioni, creazioni e produzioni artigianali.

La presenza dell’estemporanea di pittura rafforzerà ulteriormente il legame tra la manifestazione e il mondo dell’arte, valorizzando la capacità degli artisti di interpretare e raccontare attraverso le proprie opere la bellezza dei luoghi.

Un modo per riconoscere il valore dell’espressione artistica come strumento di promozione culturale e territoriale.

La musica e gli artisti: il borgo diventa un grande palcoscenico

La musica sarà uno dei fili conduttori dell’intera serata, accompagnando il pubblico attraverso le diverse piazze del centro storico.

Un programma pensato per valorizzare le sonorità popolari e creare un dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Protagonisti saranno i Transalvante, con il loro repertorio legato alla musica e alle tradizioni popolari, gli Zampognari, custodi di sonorità antiche affidate alla zampogna e alla pipita, e il Gruppo Organetti, espressione di una tradizione musicale profondamente radicata nella cultura del territorio.

Ad arricchire il programma contribuiranno inoltre gli artisti di strada, con spettacoli e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere visitatori di tutte le età.

La musica diventerà così parte integrante del borgo, trasformando vicoli e piazze in luoghi di incontro, emozione e partecipazione.

Amakorà: il grande concerto finale della XIV edizione

A coronare la Notte di San Martino 2026 sarà il concerto degli Amakorà, protagonisti del gran finale della manifestazione.

Un appuntamento musicale che rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’intera serata, portando sul palco l’energia e il coinvolgimento della musica dal vivo.

La presenza degli Amakorà arricchisce un programma artistico che vuole mettere in dialogo le radici culturali del territorio con linguaggi musicali capaci di raggiungere e coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.

Il concerto finale sarà l’occasione per riunire idealmente tutti i partecipanti in un unico grande momento di festa, celebrando attraverso la musica lo spirito di condivisione che anima l’intera manifestazione.

Una manifestazione che racconta l’identità di una comunità

La Notte di San Martino rappresenta molto più di una serata di festa.

È un progetto che mette al centro Montauro, il suo patrimonio culturale e la sua comunità, valorizzando le risorse locali e promuovendo una visione del territorio nella quale cultura, turismo, tradizioni e partecipazione convivono e si rafforzano reciprocamente.

Un evento che coinvolge associazioni, artisti, artigiani, operatori e cittadini, contribuendo a mantenere vivo il legame tra il borgo e le persone che lo abitano.

La XIV edizione vuole rinnovare proprio questo messaggio: i piccoli centri custodiscono un patrimonio straordinario, capace di diventare occasione di incontro, attrattività e crescita culturale.

Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 18:00, Montauro aprirà ancora una volta le porte del suo centro storico per accogliere visitatori, appassionati e famiglie.

Tra il calore delle piazze, i profumi della tradizione, le opere degli artigiani e le note della musica popolare, il borgo tornerà a raccontare la propria storia.

Perché la Notte di San Martino non è soltanto una festa da vivere, ma un’identità da condividere.

La manifestazione è promossa dal Comune di Montauro e dall’Associazione La Radice Sociale APS.