Montauro – Strada chiusa sul torrente Franco, pesanti i disagi

“Continua a rimanere chiusa la strada che, attraverso la foce del torrente Franco, collega Calalonga di Montauro con Pietragrande. Ancora una ‘svista’ penalizza i turisti che, arrivati in quel tratto, sono costretti o ad invertire il senso di marcia (da Calalonga ritornare indietro) o a sviare a destra e percorrere la provinciale per potersi ritrovare sul litorale. Una ‘svista’ che taglia fuori Pietragrande agli avventori, e che crea comunque disagi visto che, peraltro, l’interruzione al traffico non è segnalata preventivamente”.

“Nel letto del torrente, ormai asciutto, largo spazio al briccio. Aggiungo: PERCHÉ il lungomare si è fermato prima? E PERCHÉ non vi è un collegamento fra i due Comuni (Montauro e Montepaone)? Perché la stupenda veranda sul mare viene spezzettata in più punti? Aree intoccabili? Intanto, i turisti e i proprietari attendono stanchi la riapertura della strada che attraversa il letto del torrente Franco”.

Lorella Commodaro