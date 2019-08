Montauro – Tragedia in spiaggia, anziano si accascia e muore

Un uomo di circa 75 anni è deceduto stamane sulla spiaggia di Montauro (località Muscettola), in provincia di Catanzaro. L’anziano, residente a Borgia ed ospite di un residence della zona, si trovava in piedi sulla battigia quando ha avvertito un malore, perdendo conoscenza e finendo in acqua.

Subito sono partiti i soccorsi, fino a far arrivare un elicottero per il trasporto più immediato in ospedale. Tutto però si è rivelato inutile in quanto l’uomo subito dopo ha cessato di vivere. Sul posto Carabinieri e Suem 118. Nella zona il traffico è stato fermato e si sono formate lunghe code.