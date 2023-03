Montepaone, al Naturium prova trucco gratuita con il make-up artist Nicola Marino

Una iniziativa dedicata alle donne, per celebrare la loro bellezza

Il 7 marzo al “Naturium” di via Nazionale, a Montepaone Lido, prova trucco gratuita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ospite d’onore dell’evento sarà Nicola Marino, un famoso make-up artist di grande talento ed esperienza. “Una iniziativa dedicata alle donne in occasione della loro festa, per celebrare la loro bellezza” spiega una nota del progetto culturale “Naturium”.

Nicola Marino è un noto professionista del settore che ha scoperto la sua passione per il mondo del maquillage fin dalla più giovane età. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, ha scoperto la moda attraverso riviste ed eventi. Ha deciso, quindi, di perfezionarsi, frequentando corsi e ottenendo una prestigiosa certificazione presso l’Accademia internazionale MUD di Milano che ha una solida reputazione nel settore del make-up artistico.

Da subito, Nicola Marino ha lavorato come freelance, concentrandosi principalmente sul trucco sposa e il trucco fotografico. È noto per la sua precisione, le sfumature perfette e i colori ben accoppiati.

Su Instagram, ama condividere con i suoi follower i suoi lavori, dimostrando di seguire le tendenze più in voga e di prendere ispirazione dalle icone internazionali.

Per prenotazioni: 339.7624168, oppure 0967.621047.