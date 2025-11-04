Montepaone, al Naturium torna la magia del cioccolato

Giovedì 6 novembre il laboratorio con le scuole. Tra i protagonisti anche lo chef Gianpiero Menniti, in vista di nuove iniziative dedicate all’alimentazione dei più piccoli

La dolcezza del cioccolato torna protagonista a Montepaone. Giovedì 6 novembre, dalle 9.50 alle 11.00, gli studenti delle classi 1A e 1B della locale scuola secondaria di primo grado parteciperanno a una speciale uscita didattica presso il Naturium di Montepaone Lido, per scoprire da vicino la filiera del cioccolato insieme ai maestri de La Cioccolateria, rinomata azienda calabrese che da anni valorizza l’artigianalità e l’eccellenza delle materie prime.

L’iniziativa, coordinata da Giovanni Sgrò, rientra nel percorso culturale di Naturium, volto a collegare scuole, imprese e territorio in un dialogo costante tra educazione e sostenibilità. I ragazzi assisteranno alla trasformazione del cacao in praline e potranno comprendere come dietro ogni prodotto di qualità ci siano studio, passione e rispetto per la tradizione calabrese.

Accanto all’aspetto didattico, l’appuntamento di Montepaone segna anche l’avvio di un nuovo filone di iniziative dedicate all’educazione alimentare dei bambini, grazie alla partecipazione dello chef Gianpiero Menniti, espressione dello staff Naturium.

Come anticipa Giovanni Sgrò, “stiamo progettando una serie di interventi legati al cibo per bambini e ragazzi: show cooking, incontri e laboratori per insegnare come rendere gustosi e facili da preparare verdure, legumi e piatti della dieta mediterranea. Vogliamo promuovere la cultura dell’olio buono, dei prodotti biologici e della cucina sana”.

Il progetto mira a creare un polo educativo permanente all’interno di Naturium, dove la scuola incontra il mondo del gusto e della salute, e dove le famiglie potranno scoprire – anche attraverso la guida di chef e artigiani – quanto la Calabria possa offrire in termini di qualità, sostenibilità e tradizione gastronomica.