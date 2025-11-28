Montepaone, al Naturium una mattinata dedicata alla sana alimentazione: show cooking per mamme e bambini con lo chef Menniti e il nutrizionista Lembo

Il 5 dicembre un laboratorio creativo e divulgativo promosso da Naturium in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Montepaone Lido. Dodici mamme selezionate assisteranno a una speciale lezione di cucina ispirata ai prodotti della terra calabrese.

Montepaone si prepara a vivere una mattinata all’insegna della salute, della cucina creativa e dell’educazione alimentare. Giovedì 5 dicembre, dalle 10 alle 12.30, il punto vendita Naturium ospiterà uno show cooking speciale pensato per avvicinare i più piccoli a un rapporto più sano, curioso e consapevole con il cibo.

Protagonisti dell’iniziativa saranno lo chef–ambasciatore di Naturium, Giampiero Menniti, e il nutrizionista dottor Francesco Lembo, da anni impegnati nella promozione delle buone pratiche alimentari.

L’evento nasce dalla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Montepaone Lido, guidato dalla dirigente Anna Alfeo, che ha selezionato dodici mamme desiderose di scoprire nuovi modi per rendere appetibili e divertenti piatti a base di verdure, legumi, farine e prodotti stagionali.

Una sfida non da poco, considerando che — come racconta lo stesso chef Menniti — “di fronte a un piatto di verdure i bambini reagiscono spesso con un immediato non mi piace. Il nostro compito è trasformare quelle stesse verdure in ricette visivamente accattivanti, gustose e legate alla tradizione calabrese”.

Lo show cooking punterà infatti su un ritorno ai sapori autentici della terra: legumi come ceci, lenticchie e fagioli; ortaggi di stagione; antiche farine; pani tradizionali; e naturalmente l’oro della Calabria, l’olio extravergine d’oliva a chilometro zero, che sarà protagonista di preparazioni semplici ma ricche di proprietà nutrizionali. Il dottor Lembo accompagnerà le mamme in un breve viaggio tra valori energetici, abbinamenti corretti e benefici del combinare cereali e legumi per ottenere piatti completi e adatti alla crescita dei bambini.

L’obiettivo è duplice: educare le famiglie a un uso consapevole dei prodotti del territorio e fornire strumenti concreti per migliorare l’alimentazione quotidiana dei più piccoli. Un percorso pratico, fatto di assaggi, spiegazioni e trucchi visivi per far dire ai bambini “mi piace” davanti a pietanze che spesso rifiutano.

“Vi aspettiamo numerosi il 5 dicembre – è il messaggio di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium – per condividere un’esperienza che unisce gusto, salute e cultura calabrese”. Un appuntamento che conferma l’impegno di Naturium nel promuovere stili di vita sostenibili e una filiera alimentare rispettosa della qualità, del benessere e del territorio.