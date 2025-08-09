Montepaone, al Riflessi Sonori Piano Festival Davide Cerullo firma un’edizione da standing ovation

Applausi e sala gremita per Elisa Luna De Rango nella terza serata: la direzione artistica porta Montepaone al centro della grande musica

Eleganza, tecnica impeccabile e un pubblico conquistato nota dopo nota. La terza serata del Riflessi Sonori Piano Festival, ospitata a Palazzo Cesare Pirrò e impreziosita dall’esibizione di Elisa Luna De Rango, ha confermato la qualità di una rassegna che, sotto la direzione artistica del maestro Davide Cerullo, si è ormai affermata come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate calabrese.

Il programma proposto da De Rango, magistralmente interpretato, ha tenuto la sala gremita in un silenzio carico di emozione. Un successo che segue quello delle precedenti serate: l’apertura con Francesco Scaramuzzino, Tommaso Pugliese e Alessandro Marzano e il secondo appuntamento con Allegra Ciancio, capace di incantare un pubblico da “sold out”.

Giunto alla quarta edizione, il festival – organizzato dall’Associazione culturale Riflessi Sonori, presieduta dalla prof.ssa Laura Montuoro, con il patrocinio del Comune di Montepaone e il sostegno di realtà imprenditoriali come Naturium Cibo e Natura di Giovanni Sgrò – ha saputo rinnovarsi, introducendo novità e mantenendo altissima la qualità artistica.

Merito anche della visione del maestro Davide Cerullo, pianista di fama, figlio d’arte, diplomato con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Cosenza, perfezionatosi a Roma e vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Cerullo ha calcato palchi prestigiosi come solista e con orchestra, eseguendo capolavori di Rachmaninov e Skrjabin, e collabora con artisti e didatti di livello mondiale.

Non solo interprete di altissimo livello, ma anche talent scout e promotore culturale, Cerullo ha impresso alla rassegna una direzione chiara: valorizzare i grandi interpreti, promuovere giovani talenti e offrire al pubblico programmi raffinati e coinvolgenti.

L’appuntamento conclusivo è fissato per il 12 agosto, con il recital di Sidney Rotundo. È possibile prenotare il proprio posto via mail per vivere un’ultima serata di grande musica, chiudendo un’edizione che ha già lasciato un segno importante nella stagione culturale calabrese. Fotografia ufficiale del festival a cura di Luna Loiero e Antonio Pittelli.