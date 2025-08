Montepaone, al “Riflessi Sonori Piano Festival” grande successo per l’apertura sul lungomare

Applausi e partecipazione per il Francesco Scaramuzzino Trio. Gli organizzatori: “Emozione e qualità, ora avanti con i prossimi appuntamenti”

Con un grande successo di pubblico e intensi applausi si è aperta ieri sera, 31 luglio, la quarta edizione del Riflessi Sonori Piano Festival. Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro sul lungomare Nausicaa di Montepaone, il Francesco Scaramuzzino Trio ha incantato gli spettatori con l’esecuzione raffinata dei brani tratti dal recente lavoro discografico Evening Conversation, regalando una serata d’atmosfera sospesa tra jazz, emozione e virtuosismo.

L’apertura all’aperto, tra brezza marina e note vellutate, ha confermato ancora una volta la forza evocativa e l’eleganza del format ideato dal direttore artistico Davide Cerullo, che ha scelto di portare la musica in dialogo diretto con il territorio e con il paesaggio. “Un inizio che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Cerullo a margine dell’evento – perché dimostra quanto il pubblico senta il bisogno di cultura autentica, partecipata, vissuta con il cuore”.

Soddisfatta anche la presidente dell’Associazione culturale Riflessi Sonori, Laura Montuoro, che ha parlato di “una serata che conferma la maturità raggiunta dal Festival, oggi diventato un appuntamento di riferimento per tutta la regione”.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi tre appuntamenti, tutti in programma a Palazzo Cesare Pirrò alle ore 21.30: il 4 agosto con la giovane pianista Allegra Ciancio (musiche di Schumann e Chopin), l’8 agosto con Elisa Luna De Rango (in programma Bach-Busoni, Chopin, Haydn e Debussy), e infine il 12 agosto con Sidney Rotundo, interprete di Brahms, Bach, Chopin e Liszt.

Un cartellone variegato e di altissimo livello, sostenuto dal patrocinio del Comune di Montepaone e da partner come Naturium Cibo&Natura di Giovanni Sgrò, che conferma il Festival come motore culturale e artistico di valore per tutta la Calabria. L’ingresso agli eventi è totalmente libero.

Foto di Antonio Pittelli e Luna Loiero