Montepaone, alimentazione e salute: incontro Naturium con Marco Favaron

L’imprenditore ospite del progetto culturale Naturium per una giornata di formazione. Giovanni Sgrò: “Qualità e serietà prima del marketing, per una vera cultura del benessere”

Una giornata all’insegna della formazione e della consapevolezza si è tenuta a Montepaone grazie al progetto culturale Naturium, che ha ospitato Marco Favaron, fondatore dell’azienda +Watt, punto di riferimento nel settore degli integratori alimentari di alta qualità.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti, in primis il personale dei centri Naturium, con l’obiettivo di approfondire tematiche cruciali per la salute, l’integrazione e la prevenzione. Al centro dell’incontro, il ruolo degli integratori come supporto reale all’alimentazione, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e all’uso consapevole e mirato dei principi attivi.

Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium e gestore dei punti vendita di Rende e Montepaone, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Marco Favaron è qui in Calabria per una serie di seminari destinati a professionisti della salute. L’incontro è stato molto interessante: oltre ad apprezzare un punto vendita davvero completo, abbiamo affrontato temi come la prevenzione, la salute del microbiota intestinale e le nuove evidenze scientifiche sulla creatina, oggi riconosciuta non solo come supporto per lo sportivo, ma come alleato della longevità e del benessere cerebrale”.

Particolarmente apprezzata la filosofia produttiva di +Watt. “Parliamo di un’azienda – prosegue Sgrò – che pone massima attenzione alla qualità degli ingredienti, selezionati in modo maniacale. Non è il marketing a guidarli, ma l’efficacia reale dei principi attivi. Ogni barattolo di proteine, ogni formulazione di creatina o collagene viene sviluppata con rigore scientifico e processi certificati. Il collagene, ad esempio, viene estratto solo dalle parti utili alla nutrizione cellulare, con una filiera controllata e tracciabile”.

Durante l’incontro è emersa anche l’importanza di abbinare gli integratori a corretta alimentazione, allenamento e riposo.

“Favaron lo ha ribadito chiaramente: il riposo non è un optional, ma una fase fondamentale in cui avvengono processi ormonali cruciali. L’integrazione, quando serve, deve inserirsi in un equilibrio più ampio, sempre sotto consiglio di esperti”.

L’appuntamento di Montepaone si inserisce nel più ampio percorso promosso da Naturium per diffondere una cultura del benessere autentica, lontana dalle mode e attenta alla serietà dei contenuti e alla trasparenza della filiera.

“La nostra priorità – conclude Sgrò – è offrire ai clienti prodotti realmente efficaci, in un mercato dove purtroppo spesso dominano strategie commerciali aggressive e poca sostanza. Con incontri come questo vogliamo promuovere una visione più etica e professionale dell’integrazione alimentare”.