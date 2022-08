Montepaone, beccati dalle telecamere a buttare rifiuti. Sanzionati

La stagione estiva ha ormai raggiunto il suo culmine in termini di presenze sul territorio del Comune di Montepaone e la Polizia locale ha intensificato i propri sforzi per garantire ordine e sicurezza a residenti e visitatori. Come più volte annunciato, è stato rafforzato il sistema di videosorveglianza per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

E i risultati non si sono fatti attendere. Nei giorni scorsi è stato elevato un verbale di accertamento nei confronti di soggetti ripresi dalle telecamere intenti a gettare rifiuti nei pressi dell’ex campeggio “Soleado”. Stessa sorte è toccata ad un soggetto sorpreso a abbandonare rifiuti presso uno dei ponti della S.S. 106.

I servizi di controllo sono stati estesi alle spiagge ove è stato elevato un verbale nei confronti del proprietario di un cane con il quale ha avuto accesso in un tratto di spiaggia non consentito per gli animali, in spregio all’ordinanza balneare vigente nel Comune di Montepaone.

Continui controlli sono stati implementati garantire la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata dedicata alle zone ove sono istituiti divieti di sosta e sensi unici di circolazione. Pur se non mancano le infrazioni e le conseguenti sanzioni, occorre evidenziare la disciplina e prudenza della grande maggioranza degli utenti della strada.

L’attenta presenza della polizia locale sul territorio proseguirà anche nei prossimi giorni, e i controlli saranno ulteriormente rafforzati anche mediante l’utilizzo di autovelox in modalità dinamica sulla via Nazionale.