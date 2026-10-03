Montepaone, bene confiscato alla mafia diventa un polo socio-sanitario per la disabilità



​Un bene sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in un punto di riferimento per l’inclusione e l’assistenza. Succede a Montepaone, in provincia di Catanzaro, dove una villa confiscata e trasferita gratuitamente al patrimonio comunale è pronta a rinascere sotto una nuova veste.

L’immobile ospiterà infatti un polo socio-sanitario semiresidenziale dedicato all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

​L’operazione, dal valore complessivo di 600mila euro, è interamente finanziata dalla Regione Calabria. Un intervento che punta non solo alla riqualificazione architettonica e funzionale dell’immobile, ma soprattutto a restituzione alla collettività di uno spazio sottratto all’illegalità.

​

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall’assessore della Regione Calabria Antonio Montuoro, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’iniziativa: «Considero questo un risultato che supera il recupero di un immobile: è la trasformazione di ciò che è stato sottratto alla comunità in una nuova opportunità per chi ha più bisogno».

​

L’avvio del progetto rappresenta un segnale forte sul territorio, a testimonianza di come la collaborazione tra istituzioni regionali e locali possa convertire il patrimonio della criminalità in servizi concreti per le fasce più fragili della popolazione.