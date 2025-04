Montepaone, biologico e diritto a confronto: regolamenti UE e prospettive future

Studenti di giurisprudenza in visita al Naturium di Giovanni Sgrò

Un appuntamento significativo quello previsto per martedì 15 aprile alle ore 12:30 presso il Naturium di Montepaone, dove il mondo del diritto incontra quello dell’agricoltura biologica.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione studentesca “Elsa Catanzaro” con il patrocinio di ELSA Italia, ruota attorno al Regolamento (UE) n. 848/2018 sulla produzione biologica, con l’obiettivo di analizzare – tra prospettive e criticità – la sua applicazione concreta.

Il progetto si inserisce nell’ambito degli studi in diritto agroalimentare portati avanti dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro.

“Come studenti di giurisprudenza – ha spiegato Saverio Morello, presidente di Elsa Catanzaro – vogliamo capire meglio cosa significhi, nel concreto, produrre secondo il modello biologico, e come il diritto europeo orienti e regoli questo settore in espansione.”

A introdurre i lavori sarà la prof.ssa Maria Carlotta Rizzuto, docente di Diritto agroalimentare, che guiderà i partecipanti nell’analisi della normativa europea, mentre le relazioni saranno affidate all’avv. Roberta Ussia, esperta di Diritto agroalimentare, e a Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium, che porterà la sua esperienza diretta sul campo.

Nel corso della mattinata, un gruppo di studenti avrà inoltre l’opportunità di visitare lo spazio espositivo e commerciale del Naturium, approfondendo in chiave pratica i temi normativi trattati. Un’occasione per avvicinare i futuri giuristi a una realtà che coniuga sostenibilità, economia locale e rispetto per l’ambiente.

L’incontro si propone non solo come momento formativo, ma anche come sintesi tra teoria e prassi, tra studio accademico e concretezza delle scelte imprenditoriali legate al biologico.