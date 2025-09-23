Montepaone Calcio: Presentata la nuova squadra in una serata di entusiasmo e aspettative

​Montepaone si è animata con una serata speciale dedicata alla presentazione della sua nuova squadra di calcio. L’evento, tenutosi nella piazza centrale del paese, ha visto la partecipazione di figure importanti, tra cui Claudia Celi, Miss Calabria 2024, originaria proprio di Montepaone, e il capitano della squadra, Domenico Voci.

L’atmosfera era carica di emozione e orgoglio locale, con Claudia Celi che ha espresso il suo immenso piacere e onore di essere presente, sentendosi “a casa come se fossi in una grande famiglia” .

Ha ricordato il supporto ricevuto dal suo paese dopo la vittoria di Miss Calabria e come abbia avuto l’occasione di mettere in risalto Montepaone, anche grazie alla fascia di Miss Social 2024.

​Domenico Voci, il capitano del Montepaone Calcio, ha sottolineato il suo forte legame con la squadra del suo paese, di cui è fiero di essere il capitano per la seconda stagione consecutiva. Ha espresso la speranza per un’annata positiva, evidenziando che “la squadra sta prendendo forma e i ragazzi sono molto validi”, impegnandosi a dare sempre il massimo sul campo.

L’Avvocato Antonio Natali ha parlato dei grandi sacrifici fatti per allestire la nuova squadra e l’importanza del Montepaone Calcio come “realtà sociale” che deve coinvolgere tutti i cittadini. Ha anche menzionato le opere d’arte del maestro Nico Voci donate al Comune, auspicando che possano essere di ispirazione per la squadra. Natali ha ribadito l’impegno quotidiano della dirigenza, inclusi presidente e vicepresidente, per garantire valore alla collettività e per potenziare il settore giovanile.

Momo Alassani, un nuovo giocatore di qualità, ha ringraziato la piazza e la società per i sacrifici fatti, promettendo di ripagare la fiducia sul campo e dimostrare il valore della squadra.

Ha evidenziato che “da domani si fa sul serio” con l’inizio della Coppa Calabria.

​Il mister Pisano ha espresso soddisfazione per il gruppo che si sta formando e per l’inizio della preparazione.

Ha sottolineato che la prima uscita ufficiale in Coppa Italia sarà un test per valutare il lavoro svolto, mettendo al primo posto “la reazione della squadra e quello che è il livello che abbiamo raggiunto”, più che il risultato immediato.

Riguardo ai metodi di allenamento del mister Pisano, ha spiegato che la fase iniziale di preparazione è naturalmente dura per qualsiasi allenatore, ma che c’è la speranza di “raccogliere i frutti che stiamo seminando”.

La serata di presentazione ha quindi posto le basi per una stagione che si preannuncia ricca di impegni e aspettative per il Montepaone Calcio, con la comunità unita nel supporto della sua squadra.

SERVIZIO DI SOVERATO 1TV