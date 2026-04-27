​Montepaone, colpo di scena alle urne: ricusata la lista di Massimo Rattà

Un fulmine a ciel sereno scuote la campagna elettorale di Montepaone. La lista “Il sole che sorge – il futuro è ora”, che vedeva come candidato alla carica di sindaco Massimo Rattà, è stata ufficialmente ricusata dalla Commissione elettorale circondariale.

La decisione, comunicata nelle ultime ore, mette di fatto fuori gioco la compagine di Rattà dalla competizione elettorale prevista per le prossime settimane, riducendo drasticamente il numero dei contendenti per lo scranno più alto del Comune.

Il nodo delle firme

​Nonostante la documentazione sia stata consegnata entro i termini perentori stabiliti dalla normativa vigente, il semaforo rosso è scattato a seguito di approfondite verifiche amministrative.

Alla base dell’esclusione ci sarebbe la mancata alligazione fisica (con spillatura e/o timbri di congiunzione) fra l’atto principale indicante i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Comunale e Sindaco con i moduli dei sottoscrittori, le cui firme risultano nel numero corretto, tutte vere ed autentiche e correttamente autenticate.