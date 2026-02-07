Montepaone cresce e sfiora i 6mila abitanti: ecco cosa cambia

Quasi 6.000 abitanti. Un traguardo che solo pochi anni fa sembrava lontano e che oggi certifica Montepaone come una delle realtà più dinamiche della costa ionica catanzarese.

La crescita demografica degli ultimi anni non è solo un numero, ma il segnale concreto di una comunità viva, attrattiva, capace di far scegliere a sempre più persone di stabilirsi qui per costruire il proprio futuro.

Non è un caso che molti giocatori dell’US Catanzaro, militante in Serie B, abbiano scelto proprio Montepaone come residenza. La qualità della vita, la vicinanza al capoluogo, i servizi e l’ambiente hanno trasformato il comune costiero in una meta ambita non solo per i turisti estivi, ma per chi cerca stabilità e prospettive.

Ma la crescita demografica porta con sé anche conseguenze istituzionali. Con il superamento della soglia dei 5.000 abitanti, Montepaone si colloca ora nella fascia dei comuni medi, e questo modifica le regole del gioco elettorale per le prossime elezioni comunali.

La novità più significativa sul piano politico riguarda il limite di mandato: infatti per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti il legislatore ha aperto la strada al terzo mandato per il sindaco uscente.

Inoltre, per gli elettori montepaonesi cambia il modo di esprimere il voto, con la possibilità di esprimere due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale, anziché uno solo. Tuttavia, questa opportunità è vincolata alla cosiddetta “doppia preferenza di genere”: i due voti devono essere rivolti a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

È importante chiarire un punto che potrebbe generare confusione: nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti il voto disgiunto non è ammesso. Questa possibilità – cioè votare un candidato sindaco e contemporaneamente una lista collegata a un diverso candidato – è riservata solo ai comuni sopra i 15.000 abitanti. A Montepaone, quindi, votando una lista si vota automaticamente anche il sindaco collegato.