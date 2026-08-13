Montepaone (CZ), individuata la persona dispersa: in corso le operazioni di recupero

È stata individuata dall’alto, dall’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno, la persona dispersa nel territorio del comune di Montepaone (CZ).

Dopo l’individuazione, gli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco stanno procedendo alle operazioni di recupero della persona, in un’area impervia.

Il malcapitato è vivo. Recuperato con barella Vericellata dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco lo stesso è stato elitrasportato sino al campo sportivo dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118