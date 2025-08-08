Montepaone: dal 14 al 17 agosto torna lo street Food: apertura straordinaria a Mezzogiorno nella giornata di Ferragosto

Il Ferragosto in riva allo Ionio profumerà di fritture fragranti, panini caldi e sapori sinceri che raccontano un intero Meridione con un solo morso. Torna dal 14 al 17 agosto a Montepaone lo street food d’autore, nell’evento organizzato dall’associazione “Eventi solidali APS” nella Piazzetta dei Pescatori, nell’area del lungomare al confine tra Montepaone e Montauro.

Protagonisti come sempre non le multinazionali da fiera, ma artigiani del gusto provenienti da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, selezionati dall’organizzatrice Pina Sabato. “Ogni piatto sarà preparato al momento- spiega- come vuole la vera cucina di strada utilizzando ingredienti provenienti da una filiera corta e consapevole, perché la sostenibilità oggi non è più una moda, ma un dovere. Nell’edizione di Montepaone, prossima tappa del nostro festival itinerante, ci sarà una grande novità. Il 15 agosto stand e truck apriranno dalle 10.30 del mattino con la possibilità di ordinare o consumare sul posto le pietanze per il tradizionale pic nic di Ferragosto”.

Una proposta unica quella dell’apertura straordinaria degli stand anche a mezzogiorno che darà la possibilità di sedersi in riva al mare addentando dolci e fritti siciliani, caciocavalli beneventani, salumi calabresi o pulled pork solo per citare alcune delle possibilità offerte dagli stand e dai truck fidelizzati all’interno della manifestazione.

Il format è pensato per garantire un’esperienza gastronomica accessibile, ma di alto profilo, favorendo la fruizione enogastronomica in un contesto open air, con postazioni distribuite lungo il perimetro della piazza e aree attrezzate per la consumazione.