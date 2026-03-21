Montepaone, degustazione gratuita Naturium: protagonista l’eccellenza siciliana firmata Healthy Sicily

Il progetto culturale guidato da Giovanni Sgrò dedica una giornata dedicata ai biscotti artigianali bio e vegan dell’azienda di Santino Presti. “Qualità, etica e territorio: è questa la direzione che vogliamo continuare a seguire”

Una degustazione gratuita per raccontare il Sud attraverso i suoi sapori più autentici. A Montepaone il progetto culturale Naturium ha promosso una giornata speciale dedicata a Healthy Sicily, realtà siciliana che unisce tradizione dolciaria, attenzione al benessere alimentare e ricerca rigorosa delle materie prime.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su un’azienda considerata di assoluto valore nel panorama agroalimentare meridionale, capace di trasformare la cultura del forno e della panificazione in una proposta moderna, sana e coerente con le nuove esigenze dei consumatori.

Al centro della degustazione, i biscotti artigianali realizzati con farine di grani antichi siciliani, ingredienti naturali selezionati, olio extravergine d’oliva, varianti senza lattosio e, in alcuni casi, anche senza zuccheri aggiunti.

A presentare il progetto è stato Santino Presti, esponente della storica azienda di famiglia di Milazzo, cresciuto professionalmente tra il forno e gli studi agrari. Healthy Sicily, ha spiegato, nasce proprio dal desiderio di coniugare “la tradizione dolciaria siciliana con una visione moderna del benessere alimentare”, puntando su biscotti biologici e vegan, prodotti con farine macinate a pietra di varietà antiche come Russello e Timilia, mantenendo intatto anche il germe del grano.

Tra i prodotti più apprezzati durante la degustazione, i Passulotti, biscotti integrali all’uvetta senza zuccheri aggiunti, dolcificati naturalmente con uvetta sultanina. Un’altra linea, invece, utilizza zucchero di fiore di cocco, scelto per il suo basso indice glicemico. Il tutto con una filosofia produttiva chiara: pochi ingredienti, alta qualità, attenzione alla salute e nessuna rinuncia al gusto.

Healthy Sicily si rivolge infatti a un pubblico attento e consapevole, interessato a prodotti che sappiano tenere insieme gusto, salute e sostenibilità.

Tutti i biscotti sono certificati Bio e VeganOk, privi di latte, burro e uova, pensati anche per chi soffre di intolleranze o cerca un’alimentazione più equilibrata. Non mancano le versioni dedicate ai più piccoli, con ingredienti semplici e selezionati, nel segno di una educazione al buon cibo che, come sottolineano i promotori, dovrebbe iniziare fin dall’infanzia.

Soddisfatto Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e della collaborazione con aziende che condividono una visione etica della produzione.

“La degustazione è partita molto bene e continuerà per tutta la giornata”, ha evidenziato, annunciando anche la volontà di riproporre l’esperienza durante l’estate, quando il territorio sarà attraversato da un maggiore flusso di visitatori.

Per Sgrò, il senso dell’iniziativa va oltre il semplice assaggio: “Nei negozi Naturium vogliamo dare spazio ad aziende artigianali che lavorano davvero sulla qualità, con serietà e rispetto per il biologico. In Healthy Sicily abbiamo trovato tutto questo: una bellissima attenzione al prodotto, una forte identità territoriale e una qualità che si percepisce subito, sia nel pane fresco sia in questa eccellente linea di biscotti”.

Il messaggio, in fondo, è chiaro: costruire ponti tra le migliori esperienze produttive del Mezzogiorno e offrire ai consumatori un racconto diverso del Sud, fatto non di stereotipi ma di competenza, filiera, cultura del cibo e innovazione nella tradizione. Da Montepaone, ancora una volta, Naturium rilancia così la sua idea di territorio: una rete viva di produttori, botteghe e comunità che scelgono di valorizzare il meglio della Calabria e della Sicilia come patrimonio comune.