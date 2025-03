Montepaone, degustazioni gratuite con Naturium

Domenica 16 marzo appuntamento con i pancake sani e deliziosi di Fatima Macrina

Continua il ricco calendario di degustazioni gratuite organizzato dal progetto culturale Naturium, che porta in tutta la Calabria la cultura del benessere alimentare e della valorizzazione delle produzioni di qualità.

Domenica prossima, 16 marzo, sarà protagonista Fatima Macrina con un appuntamento speciale a Montepaone Lido, in via Nazionale, dalle ore 11:00 alle 13:00. La degustazione sarà interamente dedicata ai pancake proteici, preparati senza zuccheri aggiunti e grassi superflui, per garantire un’esperienza gustosa e allo stesso tempo salutare.

Fatima Macrina guiderà la degustazione mostrando segreti e consigli per realizzare pancake sani e deliziosi, utilizzando esclusivamente prodotti naturali e di qualità disponibili presso Naturium, appartenenti a vari marchi selezionati.

Grande entusiasmo per l’iniziativa è stato espresso da Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, che sottolinea come «queste degustazioni gratuite rappresentano un’occasione concreta per educare alla buona alimentazione e alla consapevolezza nei consumi, coinvolgendo il territorio e promuovendo collaborazioni positive come quella con Fatima Macrina».

Un’occasione unica per scoprire come il benessere alimentare possa coniugarsi perfettamente con il piacere del gusto, grazie a Naturium.