Montepaone, domani al Naturium degustazioni gratuite e solidarietà

“Aperitivo solidale”: iniziativa a sostegno della “Lotteria Solidale” promossa dai Salesiani “Don Bosco” di Soverato

“Aperitivo solidale” domani (5 febbraio) alle ore 12 presso il “Naturium” di Montepaone Lido. Iniziativa a sostegno della “Lotteria Solidale” promossa dai Salesiani “Don Bosco” di Soverato, a sostegno delle missioni di Don Bosco nel mondo, nel Mese missionario salesiano, e per contribuire all’accoglienza delle famiglie afghane e ucraine sul territorio.

Proprio domani, infatti, ci sarà l’estrazione dei biglietti, nel corso di una mattinata accompagnata dalle degustazioni gratuite offerte da “Naturium”. Letizia Deni “Lady Chef” proporrà la “Struncatura”, pasta tipicamente calabrese, condita con ingredienti della tradizione contadina quali olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino, alici e mollica di pane tostata.

Non mancheranno i vini della cantina di Riace “Casa Ponziana” e un antipasto di manicaretti bio, vegetariani e vegani di alta qualità, appositamente selezionati da “Naturium”. “Per i Salesiani – l’invito di Giovanni Sgrò, in qualità di promotore del progetto culturale “Naturium” – è il mese missionario, un periodo che porta in sé il germe della reciprocità e dell’atto spontaneo del donare all’altro, al fratello in difficoltà. Un momento in cui celebrare l’importanza di essere uniti in nome della solidarietà e della fratellanza. Non potevamo far mancare il nostro sostegno all’iniziativa della lotteria solidale che i Salesiani di Soverato hanno proposto in queste settimane, in linea con i principi e i valori che il progetto Naturium ha sempre condiviso nel corso degli anni”.