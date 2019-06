Montepaone – Fontana per i bimbi o doccia per i cani

Ore 19.15 di una bella domenica a Montepaone Lido. L’area sarebbe dedicata ai bimbi.

I giochi sarebbero lì a confermarlo.

La fontana sarebbe utilizzata da loro per rinfrescarsi, dopo una bella sudata.

Così credevamo finora.

Almeno fino a quando due persone hanno ritenuto di dover rinfrescare il cane, evidentemente accaldato.

Lo infilano per le zampe posteriori nella fontana e lo docciano.

Lo girano e ripetono l’operazione, fino alla testa.

Placide e serene, tanto poi qualcuno passerà a pulire la fontana dai peli ed altro.

E qui scattano i dubbi dei genitori presenti. Frastornati e tormentati dal senso di colpa, frutto dell’educazione familiare, ci chiediamo

se abbiamo commesso un tragico errore.

Alla fine concludiamo che deve essere certamente così; ora ne abbiamo contezza: abbiamo sbagliato.

L’area è per gli animali!

Non siamo i soli, però, ad aver commesso un errore. Anche il Sindaco ha la sua parte.

Ha fatto affiggere sullo scivolo una ordinanza in cui chiede di non lasciare escrezioni animali per terra e ha fatto collocare un cestino apposito.

Così ci ha fatto credere che l’area fosse dedicata ai bimbi.

Avremmo dovuto immaginare che la storia si ripete. Da sempre, sono i bimbi che fanno rumore e sporcano.

Gli animali, no! E da oggi possono vantarsi di essere pure più puliti…

Filippo Apostoliti