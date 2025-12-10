Montepaone, formazione Naturium: focus su integratori e Dieta Zona

Aggiornamento scientifico, qualità delle materie prime e nuove formulazioni al centro dell’incontro promosso dal progetto culturale

Un momento di formazione concreto, aggiornato e orientato alla qualità: è questo lo spirito dell’incontro promosso dal progetto culturale Naturium per il personale dei punti vendita dell’omonima azienda guidata da Giovanni Sgrò.

Una giornata di approfondimento dedicata al mondo degli integratori alimentari e alla Dieta Zona, con uno sguardo attento alle più recenti evidenze scientifiche e alle nuove frontiere della nutrizione funzionale.

Al centro della formazione, le importanti novità presentate da Enervit, che ha annunciato l’eliminazione di edulcoranti e zuccheri dalle barrette della linea Zona. Le nuove formulazioni si caratterizzano per l’utilizzo di fibre probiotiche e ingredienti selezionati, capaci di garantire un prodotto più leggero, funzionale e coerente con uno stile di vita sano. Un’evoluzione significativa che risponde alle crescenti richieste del mercato in termini di benessere, qualità nutrizionale e attenzione all’equilibrio metabolico.

Nel corso dell’incontro, curato dal dottor Alessio Calabrò, formatore e referente scientifico, è stato proposto anche un ampio excursus sull’integrazione sportiva e sulle diete specifiche, con particolare riferimento ai regimi chetogenici e ai protocolli ad alto rendimento.

Ampio spazio è stato dedicato all’uso corretto di aminoacidi, creatina e proteine, chiarendo quando e come assumerli in base agli obiettivi e alle fasi della performance fisica, alla luce di evidenze scientifiche in costante aggiornamento.

Non è mancato il riferimento alle basi teoriche della Dieta Zona, sviluppata dal medico americano Barry Sears, oggi reinterpretata alla luce della nutrizione moderna e delle esigenze di chi pratica sport o segue percorsi alimentari personalizzati.

Un approccio che unisce rigore scientifico e applicazione pratica, rendendo la formazione uno strumento essenziale per offrire consulenza qualificata al cliente.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi da Giovanni Sgrò per una collaborazione che si rafforza nel tempo: Naturium viene infatti considerata da Enervit una vetrina strategica per il lancio dei nuovi prodotti.

Un riconoscimento che premia l’impegno dei punti vendita, i volumi di vendita raggiunti e soprattutto la fiducia dei clienti, sempre più sensibili alla qualità di un’azienda italiana che produce in Italia con materie prime di altissimo livello.

L’incontro ha confermato ancora una volta la mission di Naturium: non limitarsi alla vendita, ma investire nella formazione continua, nella cultura del benessere e nella competenza professionale. Perché, come emerso chiaramente durante la giornata, nel mondo della nutrizione e dell’integrazione aggiornarsi non è un’opzione, ma una responsabilità.