Montepaone, fuori programma sulla Statale 106: cervo a passeggio tra le auto in transito

Un incontro decisamente insolito e sorprendente ha catturato l’attenzione degli automobilisti in transito lungo la Strada Statale 106, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Montepaone.

​Protagonista della vicenda è un cervo, immortalato mentre si aggirava con disinvoltura a pochi passi dalla carreggiata, tra i veicoli in marcia.

La scena si è svolta in un tratto notoriamente ad alta intensità di traffico, percorso quotidianamente da migliaia di pendolari, mezzi pesanti e viaggiatori.

​A immortalare la scena è stato il videomaker Gigi Gej, che con il suo obiettivo ha catturato l’istante in cui l’esemplare compare sul margine della strada. Le immagini, suggestive ma al tempo stesso cariche di apprensione, restituiscono il contatto ravvicinato tra la fauna selvatica e il contesto urbano e viario.

​Il filmato riaccende inevitabilmente i riflettori sul delicato tema della convivenza tra la fauna dei boschi circostanti e le grandi arterie stradali, ricordando la necessità di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto nelle ore in cui gli animali selvatici si spingono più frequentemente verso le zone a valle alla ricerca di cibo o acqua.

Fortunatamente, in questa occasione l’insolita “passeggiata” del cervo si è conclusa senza conseguenze né per l’animale né per gli automobilisti di passaggio.