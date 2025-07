Montepaone, Giovanni Sgrò: “Sosteniamo la Calabria che produce”

Un’iniziativa a sostegno delle eccellenze agroalimentari del territorio: una settimana di offerte per promuovere qualità e lavoro

Una Calabria autentica, fatta di sapori intensi, tradizioni antiche e orgoglio contadino. È questa la visione che Giovanni Sgrò, promotore del progetto culturale Naturium, porta avanti con passione e concretezza, trasformandola oggi in una nuova iniziativa a sostegno del tessuto produttivo locale.

In sinergia con gli Urban Market di Montepaone Lido e Satriano Marina, prende il via dal 4 agosto la “Settimana del Gusto Calabrese”, una campagna che unisce promozione, cultura del cibo e impegno per il territorio.

L’invito è semplice ma potente: scegliere prodotti calabresi di qualità, preferire le eccellenze agroalimentari che raccontano una storia di terra, lavoro e identità.

Dai salumi ai formaggi, dal riso alle conserve, passando per frutta, vino, passate artigianali, pasta tradizionale, latte di mandorla, tonno, caffè e molto altro: ogni acquisto diventa un gesto di sostegno concreto all’economia locale.

“Fare la spesa – sottolinea Giovanni Sgrò – può essere un atto di responsabilità verso la nostra terra. Sostenere i produttori calabresi significa non solo portare in tavola la qualità, ma anche creare occupazione, valorizzare il lavoro artigianale e custodire le nostre radici”.

Durante la settimana promozionale, i clienti troveranno offerte esclusive su decine di prodotti, accuratamente selezionati per rappresentare il meglio del gusto calabrese. Non solo convenienza, dunque, ma anche un richiamo forte all’identità e all’orgoglio di appartenenza.

Un piccolo gesto, come scegliere un prodotto locale, può avere un grande impatto. È questa la filosofia che guida l’iniziativa: un’economia più giusta, una spesa più consapevole, una Calabria che riparte dalla sua forza più autentica: il territorio.