Montepaone, giovedì 14 novembre incontro con Michele Caccamo autore del libro “L’Alfabeto inutile”

Nell’annuale ricorrenza degli eventi celebrativi della Giornata Mondiale della Salute Mentale, indetta dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale in collaborazione con l’OMS, con l’obiettivo di sensibilizzare la tematica della tutela della salute mentale, il CASM ha scelto di affrontare tematiche sollecitate dagli allarmanti dati che pervengono sulle condizioni di salute mentale dei giovani, soprattutto nella fascia di età tra i 12 e i 30 anni (ben 140mila casi in Italia).

Con la collaborazione della Fondazione della Banca di Montepaone, supportata dalla sensibilità e disponibilità manifestata dal Presidente Giovanni Caridi, il CASM per accendere i riflettori sull’esercito invisibile di giovani sofferenti di solitudine emotiva, sociale ed esistenziale, ha scelto di parlarne in un incontro, con Michele Caccamo, autore del libro “L’Alfabeto inutile”, in cui il protagonista è il padre di un giovane hikikomori, che si esilia nella sua stanza buia, da cui non esce nemmeno per lavarsi o mangiare. Al padre non resta che parlare ad alta voce, chiedendo scusa, sperando che il figlio intercetti qualche benefica emozione, o la sensibilità e la discrezione con cui l’uomo vive la sua vertigine del vuoto.

Nello stesso incontro, con l’autore Michele Caccamo si parlerà dei temi dell’amore, del dolore e del perdono, trattati nel libro “Il segno clinico di Alda”. Un dialogo immaginario quello di Caccamo con la poetessa Alda Merini, che con sé porta un’amicizia, l’esperienza di un condiviso viaggio, il dono speciale di parole appena accennate.

«L’hanno resa matta quando non sono più riusciti a comprendere il suo amore», denuncia Michele Caccamo nella nota che apre il libro.

Nel dialogo e sui temi trattati dall’autore interverranno Michele Rossi, Direttore del DSMD di Catanzaro, e Padre Piero Puglisi, Presidente Fondazione Città Solidale.

L’evento, fissato per giovedì 14 novembre, ore 17, nella Sala della Fondazione della Banca di Montepaone, in Montepaone Lido, sarà moderato da Domenico Gareri ed introdotto da Giovanni Caridi e concluso dal Presidente CASM, Rita Ciciarello.

All’evento è prevista la partecipazione di Amerigo Giudice, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia della Facoltà dell’UMG di Catanzaro e degli studenti del Corso di Laurea, di Franca Falduto – Responsabile Regionale per l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Consulte Studentesche della Calabria, e degli studenti della Consulta Studentesca di Catanzaro.