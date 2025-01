Montepaone: Giuseppe Grande riconfermato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Giuseppe Grande è stato riconfermato nel ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia all’esito del congresso comunale tenutosi il 22 Gennaio 2025 presso la Sala Consiliare della delegazione municipale del Comune di Montepaone.

La scelta è stata motivata dall’eccellente lavoro svolto nel precedente mandato, che ha portato Fratelli d’Italia a rafforzare la sua presenza e il suo radicamento sul territorio, nonché a consolidare il ruolo determinante del partito all’interno del civico consesso.

Nel medesimo congresso è stato anche eletto il direttivo del coordinamento cittadino presieduto da Grande.

Il congresso cittadino, svoltosi nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00, ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione.

Durante l’incontro, caratterizzato da un proficuo dibattito, sono intervenuti tesserati e simpatizzanti del partito, oltre a esponenti di realtà civiche e associazioni locali. Al termine del dibattito si sono svolte le operazioni di voto, condotte sotto la supervisione dei dirigenti di partito.

Il neo coordinamento cittadino ha espresso grande soddisfazione per la decisione, sottolineando come la leadership di Giuseppe Grande abbia rappresentato, da quasi dieci anni, un punto di riferimento per i militanti e per la comunità politica locale.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al sottosegretario al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, per il suo costante sostegno, all’on. Antonio Montuoro, consigliere regionale, per il prezioso lavoro in favore del territorio, e all’on. Denis Nesci, europarlamentare, per l’attenzione rivolta alle istanze locali.

“Con questa riconferma – si legge nella nota del coordinamento cittadino – si rinnova l’impegno a consolidare il lavoro svolto e a promuovere nuove iniziative per rispondere alle esigenze della comunità. Giuseppe Grande ha dimostrato, nel suo decennale percorso di militanza e nella sua attuale esperienza amministrativa in qualità di assessore comunale, capacità e dedizione, qualità che continueranno ad essere il punto di forza del coordinamento locale di Fratelli d’Italia”.

Il partito punta a rafforzare il proprio radicamento e a dare nuovo impulso all’attività politica, consolidando il dialogo con i cittadini e lavorando per il bene comune di Montepaone.