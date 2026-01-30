Montepaone, il “100 per 100 Calabria” di Naturium: identità, qualità e territorio al centro

Il progetto culturale raccoglie consensi crescenti per la promozione dei prodotti enogastronomici calabresi e del patrimonio turistico regionale

La Calabria che valorizza se stessa, partendo dal cibo, dalla cultura e dai luoghi. È questa la filosofia che anima “100 per 100 Calabria”, la campagna lanciata ormai da alcuni anni da Giovanni Sgrò con il suo progetto culturale Naturium: campagna oggi sempre più riconosciuta come un modello virtuoso di sensibilizzazione al consumo consapevole dei prodotti enogastronomici di qualità del territorio regionale.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il legame tra identità, filiere locali e valore sociale dell’acquisto. Un messaggio che, nel tempo, ha saputo intercettare un pubblico sempre più ampio, attento non solo alla qualità dei prodotti, ma anche alla loro storia, alla provenienza e all’impatto etico ed economico sulle comunità locali.

Accanto alla promozione del cibo calabrese, “100 per 100 Calabria” affianca un altro strumento strategico: la distribuzione di una cartina turistica della regione. Una mappa pensata non come semplice supporto informativo, ma come invito a scoprire luoghi selezionati per il loro valore turistico, artistico e storico-archeologico, contribuendo così a una narrazione integrata del territorio, capace di unire gusto, bellezza e memoria.

Tra i sostenitori più appassionati del progetto figura Rocco De Vito, figura di riferimento del paese di Amaroni, dove nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere comunale, assessore, sindaco e vicesindaco. Il suo impegno civico si estende anche all’associazionismo e al volontariato, con ruoli di rilievo come presidente provinciale degli Angeli Blu della Protezione Civile, componente del Consiglio pastorale della diocesi di Catanzaro-Squillace, segretario del gemellaggio con la Svizzera, membro dell’Associazione Carabinieri d’Italia, del Centro Ricreativo di Amaroni e della Caritas parrocchiale. Un percorso che gli è valso il riconoscimento di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere di Malta.

A sottolineare il valore di questo sostegno è Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, che racconta con soddisfazione l’entusiasmo di De Vito per il progetto: “È molto entusiasta di Naturium, viene spesso a Montepaone. Oggi, ad esempio, ha acquistato una bella tisaniera in ghisa. È pienamente d’accordo sul tema dei prodotti regionali e ha apprezzato molto anche il lavoro sulla cartina turistica, che ha detto di voler promuovere all’interno del suo circuito di conoscenze”.

Secondo Sgrò, il successo di “100 per 100 Calabria” è il segnale di una maturazione culturale in atto: “La campagna è sempre più apprezzata perché cresce la consapevolezza sul valore dei prodotti regionali. La globalizzazione indistinta perde appeal anche per le tensioni crescenti internazionali: oggi i consumatori chiedono prodotti che abbiano un volto, una storia e un legame reale con il territorio. Negli ultimi tempi sto ricevendo molti elogi: questo significa che i prodotti calabresi stanno acquisendo sempre più un valore sociale, etico ed economico. Naturium lavora su questa visione da anni e gli attestati di stima sono uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada”.

Una strada che parla di radici, responsabilità e futuro. E che dimostra come la promozione del territorio possa diventare, quando è autentica e coerente, un vero progetto culturale condiviso.