Montepaone, il 16 luglio consigli di benessere e degustazioni al Foodspring Fest

Apriranno l’evento culturale “Naturium” le relazioni del dottore Ugo Cotilli e della biologa nutrizionista Eleonora Nardo.

“Foodspring Fest”. Dedicato a chi ama l’alimentazione sportiva e il cibo sano, in generale. Tra utili consigli di benessere, musica, degustazioni gratuite, tanti gadget in regalo e speciali esibizioni, l’evento promosso dal progetto culturale “Naturium” si svolgerà giovedì 16 luglio a Montepaone Lido (Cz), nel piazzale “Urban Market” di via Nazionale, 20. Appuntamento alle ore 19 con le relazioni introduttive del dottor Ugo Cotilli, medico chirurgo specialista in dietoterapia e medicina estetica, e della dottoressa Eleonora Nardo, biologa nutrizionista.

Seguiranno tanti gustosi assaggi, tra cui il nuovissimo “Shape Shake 2.0”: la grandissima novità di questa estate 2020, delizioso sostituto del pasto, povero di zuccheri ma ricco di proteine, vitamine, minerali e fibre. Sarà la blogger e food designer Lucia Riillo a curare e presentare i prodotti in degustazione. Il tutto accompagnato da tanta buona musica (dj set Kimiko, special guest Annette) e da una dimostrazione pratica di allenamento con la corda, con il campione italiano jr di Kfw, Andrea Notaro (e per tutti, in regalo la corda per allenarsi).

Non meno importante per i consumatori, per tutta la giornata di giovedì “Urban Market” assicurerà il 10 per cento di sconto su tutti i prodotti “Foodspring”. Una conferma del ruolo esclusivo di punto vendita per la Calabria legato al brand e alla qualità innovativa assoluta “Foodspring”.

“Alimenti per il benessere e per una vita sana – il commento di Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium – che non potevano non trovare la nostra attenzione”. Integratori, proteine, bevande, muesli/porridge, snack e barrette “Foodspring” esprimono, infatti, un valore importante che “Naturium” ha sempre sposato: amore per la natura e salute. La scelta delle materie prime (da animali allevati in libertà, da commercio equo solidale, da coltivazione biologiche controllate) si coniugano con sapori intensi e golosi… tutti da degustare giovedì 16 a Montepaone!