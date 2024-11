Montepaone, il 28 novembre la presentazione del libro “Ecologia dell’anima” di don Mimmo Concolino

Montepaone, presentazione del libro “Ecologia dell’anima”, di don Mimmo Concolino, 28 novembre 2024, Salone Conferenze Banca Montepaone, ore 17,30

Non è un caso che a pochi giorni dalla giornata mondiale della filosofia, istituita dall’UNESCO (21 novembre) e dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), la Fondazione Banca Montepaone ospiti, presso il grande salone interno alla banca, la presentazione dell’ultima fatica letteraria del teologo e saggista Mimmo Concolino, dal titolo “Ecologia dell’anima. Quando le parole toccano le nostre vite” (2024), vincitore quest’anno del premio Antonio De Ferraris per la sezione saggistica.

Don Mimmo, è sacerdote e scrittore, docente presso il dipartimento di sociologia dell’Università Magna Graecia, con diverse pubblicazioni al suo attivo. Da molti anni si occupa di questioni inerenti all’etica della parola sia nell’orizzonte religioso che in quello squisitamente laico.

Con uno sguardo particolarmente attento all’importanza e all’uso delle parole al tempo dell’Intelligenza Artificiale, unisce allo sforzo di ricerca la preoccupazione di favorire la costruzione di relazioni affettive e amicali più vere e non violente, capaci anche di animare spazi di cittadinanza attiva.

Il libro sarà un’occasione per parlare ancora di fragilità e cura delle relazioni umane e soprattutto del valore trasformante e creativo delle nostre parole intese, insegna il pensiero antico, come veri e propri farmaci.

Ad aprire la serata e fare gli onori di casa sarà Giovanni Caridi, presidente Fondazione Banca Montepaone, mentre Martina Dodaro dialogherà con don Mimmo su temi e visioni che il libro suscita. Sarà anche l’occasione per ascoltare buona musica con il chitarrista catanzarese Francesco Merante e la vocalist Francesca Lupis.

L’ingresso è libero.