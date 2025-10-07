Montepaone, il miele calabrese protagonista al Naturium

Giovanni Sgrò e il suo progetto culturale promuovono le produzioni locali: in vetrina il miele di qualità di Francesco Celi, simbolo di biodiversità e salute

Prosegue il viaggio del progetto culturale Naturium alla scoperta e valorizzazione delle eccellenze calabresi. Stavolta i riflettori si accendono su un’autentica meraviglia della natura: il miele di qualità.

A portarlo a Montepaone, Satriano e Rende è Francesco Celi, giovane e appassionato apicoltore di Sersale, custode di una piccola ma preziosa produzione che racchiude i profumi e i sapori della nostra terra.

Durante la consegna, Celi ha presentato le sue fioriture appena smielate del 2025: miele di agrumi, di sulla, di acacia – limpido e luminoso, “uno spettacolo che traspare” come lo ha definito Giovanni Sgrò – oltre a un millefiori di montagna e un millefiori classico. “Manca solo l’eucalipto – spiega l’apicoltore – perché è ancora in fase di smielatura, ma sarà disponibile a breve, insieme al polline fresco, pronto per la stagione autunnale”.

Ed è proprio in vista dell’autunno che Sgrò ha voluto ricordare le proprietà benefiche del miele di eucalipto, “un rimedio naturale con azione balsamica, utile per affrontare i primi malanni di stagione, come mal di gola e raffreddori”. Anche il polline, ha aggiunto, “è un integratore straordinario: ricco di nutrienti, aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Un ciclo di un barattolo per il cambio di stagione è un piccolo gesto di benessere naturale”.

Per Giovanni Sgrò, anima e promotore del progetto Naturium, la collaborazione con produttori come Celi è un tassello fondamentale di un percorso culturale e identitario che mira a valorizzare la biodiversità calabrese.

“Ogni miele racconta un territorio, un paesaggio e una stagione – sottolinea – e grazie ad apicoltori come Francesco possiamo offrire ai nostri clienti non solo un prodotto di eccellenza, ma un autentico frammento di Calabria”.

Il miele di Sersale, in tutte le sue varietà, è già disponibile nei negozi Naturium, “un piccolo miracolo della natura – conclude Sgrò – che ci ricorda quanto la nostra terra, se rispettata e raccontata con passione, sappia ancora donarci bontà e salute in forma pura”.