Montepaone, il Natale Bio di Naturium: premi ai vincitori del contest

Un successo di partecipazione per l’iniziativa che ha celebrato tradizione e creatività

Si è concluso con grande entusiasmo il contest culinario “Natale Bio con Naturium: le tue ricette del cuore”, un’iniziativa che ha unito il piacere della buona cucina al rispetto per l’ambiente e al valore dei prodotti locali.

Lanciato in occasione delle festività natalizie, il concorso ha invitato i partecipanti a realizzare piatti originali utilizzando prodotti biologici e naturali acquistati nei punti vendita di Naturium, a Montepaone e Rende.

Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha selezionato le migliori creazioni, premiando l’originalità, la presentazione e il legame con i valori del progetto.

Speciali panettoni Naturium in regalo a: Giovanni Sestito, con i suoi gnocchi con farina di riso, piselli e carote gluten-free, una ricetta che ha saputo reinterpretare con gusto e leggerezza i sapori del Natale; Maria Prezzo, con la sua raffinata nocciolata fondente e pasta di mandorle Carlomagno, che ha incantato la giuria con il perfetto equilibrio tra dolcezza e tradizione.

Il concorso ha rappresentato molto più di una semplice competizione. Nata con l’obiettivo di celebrare la cucina sana e sostenibile, l’iniziativa ha voluto sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di scelte consapevoli a tavola, valorizzando al contempo la ricchezza e la qualità dei prodotti biologici calabresi.

La giuria ha potuto contare sull’autorevole presenza dello chef Gianpiero Menniti, che ha messo a disposizione la sua esperienza per giudicare le proposte culinarie, e di Roberta Ussia, rappresentante del progetto culturale Naturium. Entrambi hanno sottolineato l’elevata qualità delle ricette e la creatività dimostrata dai partecipanti.

A margine della premiazione, Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Questo contest è stato per noi un’occasione per entrare ancora di più nelle case dei nostri clienti, portando i valori in cui crediamo: la sostenibilità, il benessere e l’amore per il nostro territorio. Le ricette che abbiamo visto sono state un inno alla creatività e alla genuinità, dimostrando come la cucina possa essere un ponte tra tradizione e innovazione. A tutti voi, auguriamo un buon anno all’insegna della consapevolezza e del gusto autentico”.

Con questa iniziativa, Naturium si conferma non solo un punto di riferimento per l’acquisto di prodotti biologici, ma anche un promotore di cultura e consapevolezza, costruendo un futuro più sostenibile un passo (e un piatto) alla volta.