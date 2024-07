Montepaone, il Naturium è ancora più bello e attrezzato

Da oggi, la varietà di cibo sano e naturale offerta ai visitatori sarà ancora più in evidenza grazie all’installazione di nuovi espositori-frigo

Il progetto culturale Naturium a Montepaone Lido si conferma una vetrina delle eccellenze agroalimentari e biologiche. Da oggi, la varietà di cibo sano e naturale offerta ai visitatori è posta ancora più in evidenza grazie all’installazione di nuovi espositori-frigo che rendono più agevole la scelta di alimenti freschi e salutari da portare quotidianamente sulla propria tavola.

“Perché possiamo decidere se star bene noi e se far star bene il pianeta”, ha dichiarato Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, esprimendo un principio che da anni guida il progetto e continua ad animare le numerose iniziative locali. La scelta di creare un grande polo di incontro, scambio, commercio e confronto culturale a Montepaone Lido sotto le insegne di Naturium testimonia un impegno costante e una grande passione per il tema della sostenibilità.

Naturium non è solo un luogo dove acquistare prodotti biologici, ma un centro sempre più moderno e attrezzato, punto di riferimento per chi è attento alla propria salute e a quella del pianeta. Le nuove installazioni rappresentano un ulteriore passo avanti del progetto verso un futuro più sostenibile, dove la qualità del cibo e il rispetto per l’ambiente sono al centro delle scelte quotidiane di ognuno di noi.