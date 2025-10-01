Montepaone, il referente regionale di Libera in visita al Naturium

Giuseppe Borrello ospite di Giovanni Sgrò: “Insieme per il riscatto delle nostre terre”

Una giornata di dialogo e confronto sui temi della legalità e del consumo responsabile ha visto protagonista il referente regionale di Libera, Giuseppe Borrello, ospite del Naturium di Montepaone Lido, sede del progetto culturale ideato da Giovanni Sgrò. Naturium dal 2011 promuove la diffusione dei prodotti di Libera, coerentemente con una filosofia di vita legata alla salute, all’ambiente e all’etica.

Dal suo avvio, infatti, il progetto culturale ha scelto di sostenere le realtà produttive di Libera, inserendo sugli scaffali alimenti provenienti da cooperative che operano sui terreni confiscati alle mafie. Una scelta non solo commerciale, ma soprattutto culturale e valoriale: proporre prodotti che raccontano un riscatto concreto, il passaggio da un bene sottratto all’illegalità a una risorsa condivisa e utile per la comunità.

Durante l’incontro, Borrello ha sottolineato come Libera – associazione fondata da don Luigi Ciotti– sia diventata in Italia e all’estero un punto di riferimento nella lotta alle mafie, promuovendo percorsi di educazione alla cittadinanza, sostegno alle vittime, iniziative legislative e soprattutto progetti economici che restituiscono dignità ai territori. La rete di cooperative che gestiscono terreni e beni confiscati rappresenta una delle espressioni più concrete di questo impegno.

“Libera – ha spiegato Borrello – è prima di tutto un momento di riscatto collettivo. Significa trasformare la paura in coraggio, l’illegalità in giustizia sociale, la rassegnazione in speranza attiva. Qui al Naturium troviamo un esempio coerente di come la cultura del consumo possa intrecciarsi con i valori di responsabilità e solidarietà”.

Per Giovanni Sgrò, l’incontro è stato l’occasione per ribadire il senso del suo progetto: “Naturium non è soltanto un punto vendita, ma uno spazio culturale che ha sposato l’idea che la salute e la legalità camminino insieme. Promuovere i prodotti di Libera significa credere che la vera rivoluzione passi dalle scelte quotidiane dei cittadini, anche semplicemente nel fare la spesa”.

L’evento ha confermato come il Naturium, in Calabria, continui a essere un significativo presidio culturale dove si intrecciano etica, alimentazione e impegno civile.