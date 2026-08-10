Montepaone, il Sindaco presenta esposto ad AGCOM per la chiusura dell’Ufficio Postale di Montepaone Lido

Il Sindaco Mario Migliarese ha presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per chiedere una verifica sulla gestione della chiusura dell’Ufficio Postale di Montepaone Lido e sul rispetto degli obblighi del servizio universale da parte di Poste Italiane.

L’ufficio postale della frazione marina è chiuso dal 29 giugno 2026 per lavori legati al Progetto Polis. Dopo una prima comunicazione che prevedeva la riapertura entro il 25 luglio, Poste Italiane aveva successivamente indicato il 10 agosto 2026 come nuova data di apertura. Ad oggi, però, l’ufficio risulta ancora chiuso e senza ulteriori comunicazioni ufficiali alla cittadinanza e all’Amministrazione comunale.

Il Comune evidenzia come l’unica soluzione alternativa predisposta sia stata il trasferimento dei servizi presso l’Ufficio Postale di Soverato, circostanza che ha provocato notevoli disagi a residenti, anziani, persone con disabilità e a tutti gli utenti costretti a spostarsi in un altro Comune per accedere a servizi essenziali quali il ritiro delle pensioni, delle raccomandate, della corrispondenza e dei pacchi.

Particolarmente critica risulta la situazione nel pieno della stagione estiva, periodo in cui Montepaone Lido registra un consistente aumento della popolazione per la presenza di turisti e residenti stagionali. La prolungata assenza del presidio postale sta generando disagi diffusi e crescenti proteste tra cittadini e operatori economici del territorio.

L’Amministrazione comunale aveva già inviato una formale diffida a Poste Italiane chiedendo l’attivazione di un ufficio mobile o di altre misure idonee a garantire la continuità del servizio durante l’esecuzione dei lavori.

Con l’esposto, il Sindaco chiede ad AGCOM di verificare la conformità delle decisioni adottate da Poste Italiane alla normativa vigente, di accertare l’adeguatezza delle misure sostitutive predisposte e di valutare se la prolungata chiusura dell’ufficio sia compatibile con i principi di continuità e accessibilità del servizio universale postale.

“Non possiamo lasciare senza un servizio essenziale migliaia di cittadini, soprattutto nel periodo di massimo afflusso turistico. Continueremo a tutelare i diritti della nostra comunità affinché venga garantita una soluzione immediata e adeguata ai disagi che i cittadini stanno subendo”, dichiara il Sindaco Mario Migliarese.