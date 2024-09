Montepaone, in consiglio comunale i lavori di ammodernamento del depuratore

E’ tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Montepaone. Tra le importanti pratiche sottoposte all’esame del civico consesso spicca quella relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche per l’ammodernamento e l’efficientamento del ciclo depurativo e della linea di trattamento fanghi del depuratore consortile al servizio dei Comune di Montepaone, Gasperina, Petrizzi, Montauro, Soverato e Stalettì.

Un intervento strategico, atteso da tempo ,e per il quale il Comune di Montepaone, nella sua qualità di capofila degli enti consorziati si è tempestivamente attivato.

Come evidenziato nella sua relazione dal Sindaco, Mario Migliarese, sin dall’insediamento della sua Amministrazione, si è prodigato per realizzare un ammodernamento strutturale e complessivo della piattaforma consortile, in grado di superare criticità che si trascinano sin dalla realizzazione dell’opera, alle quali si sono aggiunti i segni del tempo.

L’attivismo del Comune di Montepaone ha consentito di intercettare un finanziamento dell’importo di oltre 6 milioni di euro grazie al quale, oltre ad importanti interventi sul depuratore, saranno potenziate le linee delle condutture, anche con il raddoppio e realizzazione ex novo della linea che attraversa il Centro abitato di Montepaone Lido.

Inoltre saranno potenziate tutte le pompe di sollevamento. L’ente attuatore del finanziamento sarà Sorical.

Il Sindaco ha rimarcato che il progetto approvato dal Consiglio comunale va ad aggiungersi alle importanti manutenzioni cui è stato sottoposto il Depuratore negli ultimi anni, spesso direttamente grazie a risorse di bilancio.

Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, del vice Presidente del Consiglio, Gerace, e con il voto contrario “provocatorio” dei componenti del gruppo di opposizione “Montepaone bene comune”.