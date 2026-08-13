Montepaone, in corso le ricerche di una persona dispersa

Sono in corso, nel territorio del comune di Montepaone (CZ), le operazioni di ricerca di una persona dispersa, un giovane del quale non si hanno notizie dalla notte.
A seguito della richiesta dei Carabinieri, la Prefettura di Catanzaro ha attivato la procedura di ricerca di persona dispersa, con il coinvolgimento delle diverse componenti del sistema di soccorso.
Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato, supportate da una Unità di Comando Locale (UCL) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca.
Alle attività partecipano inoltre Carabinieri, unità cinofile dell’Arma, Cacciatori di Calabria, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino.
A supporto delle ricerche è operativo anche l’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno, che sta effettuando ricognizioni dall’alto nelle aree interessate dalle attività di ricerca.
Le operazioni proseguono con il coordinamento delle diverse componenti impegnate sul posto.