​Montepaone in festa: al via i solenni festeggiamenti per San Giovanni Battista

La comunità di Montepaone Lido si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. Dal 14 al 24 giugno 2026, la Parrocchia San Giovanni Battista, sotto l’egida dell’Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace, celebrerà i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Un ricco programma, che coniuga una profonda devozione religiosa a momenti di svago e spettacolo pensati per tutta la cittadinanza.

​Il Programma Religioso: fede e comunità

​Il cammino spirituale prenderà il via lunedì 15 giugno con l’inizio della Novena. Ogni giorno (fino al 23 giugno) il programma prevede il Santo Rosario alle ore 17:30 e la Santa Messa alle ore 18:00, con intenzioni di preghiera speciali dedicate ogni sera a una diversa realtà comunitaria: dalle famiglie ai giovani, dai malati alle vocazioni, fino a una preghiera speciale per le mamme in attesa domenica 21 giugno.

​Il culmine delle celebrazioni religiose si toccherà mercoledì 24 giugno, giorno della Natività di San Giovanni Battista:

​Ore 8:30: Lodi mattutine e Santa Messa presso la Chiesetta di San Giovanni Battista (Via Mazzini).

​Ore 18:00: Solenne Santa Messa a cui seguirà la tradizionale Processione per le principali vie cittadine, che attraverserà il cuore di Montepaone Lido (tra cui Via Padre Pio, Via Nazionale Sud, Via Marina e Via Garibaldi).

​Il Programma Civile: musica, tradizione e grandi ospiti

​Parallelamente ai riti religiosi, il comitato festa ha organizzato un cartellone di eventi civili di grande richiamo nel piazzale della chiesa e nelle piazze cittadine:

​Domenica 14 giugno: Apertura dei festeggiamenti con il lancio di mortaretti (ore 17:30) e la serata “Aspettando… la festa di San Giovanni Battista” con musica, food & karaoke.

​Domenica 21 giugno: Concerto delle Voci Bianche accompagnate da violini.

​Lunedì 22 giugno: Accensione delle luminarie artistiche (curate dalla ditta Cerullo) e il Gran Concerto Bandistico “Città di Gimigliano”.

​Martedì 23 giugno: Sfilata del Complesso Bandistico “Nuova Auruncus” e l’evento clou della serata: il concerto di Silvia Mezzanotte (ore 21:30) in Piazza San Francesco Di Paola.

​Mercoledì 24 giugno: Giornata di festa con una nuova sfilata della banda, lo spettacolo di musica popolare con gli “Aulos” e, a mezzanotte in punto, il Grandioso Spettacolo Pirotecnico sul Lungomare Nausicaa, curato dalla Pirotecnica di Rosa – Posca Staletti.

​L’evento gode del patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Montepaone, sotto la guida del parroco Sac. Salvatore Varano e del comitato organizzatore, pronti ad accogliere fedeli e visitatori per dieci giorni di condivisione e tradizione.