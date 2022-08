Montepaone, intitolazione campo di basket alla memoria di Gustavo “Gus” Tolotti

Il prossimo 16 agosto, in coincidenza del trigesimo della scomparsa di Gustavo “Gus” Tolotti, alle ore 19:00 avrà luogo la cerimonia pubblica di intitolazione alla sua memoria del campetto di basket adiacente all’istituto comprensivo statale “Mario Squillace” di Montepaone Lido in via Antonio Pelaggi.

Alla presenza dei familiari, dei rappresentanti istituzionali e del comitato “Gus nel cuore”, promotore dell’iniziativa, verrà scoperta una targa in ricordo del compianto campione di pallacanestro, recordman di presenze nella Viola Reggio Calabria e medaglia di bronzo con la Nazionale under 19 ai campionati mondiali di Bormio del 1987.

La scomparsa di Tolotti ha colpito l’intera comunità sportiva italiana ma in particolar modo la cittadinanza tutta di Montepaone, che l’atleta aveva scelto da anni come luogo di lavoro e di residenza per sé e la famiglia e dove ha avuto modo di farsi apprezzare e voler bene soprattutto per le sue indiscusse qualità umane.