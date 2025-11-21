Montepaone investe nella sicurezza del territorio con una nuova stazione meteorologica professionale


L’Amministrazione Comunale di Montepaone annuncia l’attivazione della prima stazione meteorologica professionale installata sul territorio comunale, un investimento strategico volto al rafforzamento delle attività di prevenzione e di monitoraggio delle condizioni atmosferiche, a tutela dei cittadini e dell’intero comprensorio costiero.

La realizzazione del progetto è il risultato di un percorso amministrativo avviato oltre un anno fa, durante il quale l’Ente ha scelto di investire in tecnologia avanzata e servizi specialistici, riconoscendo l’importanza di strumenti moderni e scientificamente affidabili per affrontare fenomeni meteorologici sempre più intensi e improvvisi.

La stazione meteorologica, collocata sulla delegazione comunale a oltre 10 metri di altezza, è dotata di sensori di ultima generazione per la rilevazione di temperatura, vento, pioggia, umidità e pressione atmosferica.

Le sue elevate prestazioni consentiranno al Comune di disporre di dati accurati e costanti, fondamentali per la gestione delle allerte meteo e per l’attivazione tempestiva delle procedure di protezione civile.

A supporto dell’intervento, l’Amministrazione si è avvalsa della collaborazione tecnica di Francesco Benvenuto, professionista di comprovata esperienza nel settore meteorologico, che ha seguito con competenza tutte le fasi di installazione, calibrazione e avviamento della stazione, garantendo un lavoro di alta qualità e pienamente rispondente agli standard richiesti. La sua assistenza continuerà anche nella manutenzione e nell’ottimizzazione del sistema.

Questo progetto rappresenta una scelta precisa e responsabile dell’Amministrazione comunale, orientata alla sicurezza del territorio e alla modernizzazione dei servizi. In un periodo in cui molti enti locali sono costretti a rinviare investimenti, Montepaone ha deciso di puntare sulla prevenzione, riconoscendo che la tutela dei cittadini passa attraverso strumenti tecnologici avanzati e competenze professionali qualificate.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta”, sottolinea il sindaco Mario Migliarese. “Investire in strumenti scientifici e in figure professionali competenti significa scegliere un modello di sviluppo responsabile, attento e orientato alla prevenzione. Montepaone deve essere un territorio preparato, resiliente e capace di anticipare i fenomeni atmosferici più intensi”.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel rafforzare il sistema comunale di protezione, promuovendo una cultura della prevenzione e mettendo al centro delle proprie scelte il benessere della comunità.

Montepaone prosegue così sulla strada dell’innovazione, della sicurezza e della responsabilità istituzionale.