Montepaone: la giunta approva € 3,4 milioni per il Centro Sportivo Comunale

Un campo da calcio che ha visto crescere generazioni di ragazzi. Tribune nuove e accoglienti. Spogliatoi che meritano una seconda vita. Il Centro Sportivo Comunale di Montepaone si prepara a cambiare volto: 3,4 milioni di euro per trasformarlo da impianto che mostra i segni del passare del tempo a polo sportivo moderno.

La Giunta Migliarese ha dato il via libera definitivo: con la deliberazione n. 10 del 14 gennaio 2026, ha approvato all’unanimità il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale.

Il progetto prevede un investimento complessivo di € 3.450.786 di cui oltre 2,4 milioni destinati all’esecuzione delle lavorazioni.

L’intervento punta alla riqualificazione strutturale e funzionale del Centro Sportivo, rendendolo più moderno, sicuro e adeguato alle esigenze della comunità.

Si tratta di un intervento strategico e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che consentirà al Comune di partecipare alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Calabria – Dipartimento del Governo del Territorio, Difesa del Suolo e Politiche per la Casa – finalizzata alla ricognizione del fabbisogno finanziario in materia di impiantistica sportiva.

«Lo sport – sottolinea il sindaco Mario Migliarese – è un pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio. Investire sugli impianti sportivi significa investire sui giovani, sulle famiglie e sul benessere collettivo. Con questo atto dimostriamo una visione chiara e concreta del futuro di Montepaone».

L’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta un passaggio chiave per avviare un percorso e anche un segnale di un 2026 in cui Montepaone riparte. E lo fa dal campo.