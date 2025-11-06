Montepaone, la lezione del cioccolato e la promessa del Mediterraneo

Grande partecipazione per il laboratorio educativo sulla filiera del cacao promosso da Naturium con La Cioccolateria di Sersale. Lo chef Menniti annuncia la prossima tappa dedicata ai sapori del territorio

Una mattinata intensa, educativa e dolce quella vissuta dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Montepaone, protagonisti del laboratorio dedicato alla filiera del cioccolato, organizzato da Naturium in collaborazione con La Cioccolateria di Sersale.

I ragazzi delle classi prime, attenti e partecipi, hanno seguito con entusiasmo la dimostrazione del maestro cioccolatiere, scoprendo come nasce una pralina, dalla fava di cacao alla tavoletta finita.

Molti di loro hanno potuto per la prima volta toccare con mano e assaggiare il cacao puro, apprezzandone il sapore amaro e riconoscendo il valore di un prodotto autentico e naturale.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento di conoscenza ma anche di educazione al gusto e al rispetto per la materia prima. “Tutti molto educati, curiosi e attenti – ha raccontato Giovanni Sgrò – un plauso va anche alle insegnanti e alla dirigente, che hanno colto il senso profondo di questa esperienza formativa”.

Durante l’evento, ospitato nel punto vendita Naturium di Montepaone Lido, è intervenuto anche Gianpiero Menniti, chef e ambasciatore del progetto, che ha anticipato la prossima iniziativa dedicata alla cultura del cibo mediterraneo.

Il primo appuntamento, previsto a breve, sarà incentrato su legumi, verdure e olio extravergine d’oliva novello, fornito dall’azienda Blandini.

“Vogliamo mostrare ai genitori – ha spiegato Sgrò – come rendere appetibili e belli da vedere i prodotti della nostra terra, insegnando a cucinarli in modo sano e gustoso. Sarà un percorso che unisce salute, tradizione e creatività”.

Con queste attività, Naturium consolida il suo ruolo di ponte tra scuola, imprese e territorio, promuovendo un modello di educazione alimentare che parte dai più giovani per diffondere una nuova consapevolezza: quella di scegliere, conoscere e valorizzare i prodotti della Calabria e della dieta mediterranea, patrimonio di salute e identità.